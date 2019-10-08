Скатерть-Самобранка

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Готовлю каждые выходные и не надоедает. Любимый салат нашей семьи


Готовлю каждые выходные и не надоедает. Любимый салат нашей семьи
Этот салат очень простой в приготовлении, набор ингредиентов говорит сам за себя о вкусе. Рекомендую приготовить!

Ингредиенты:

ветчина 300 г

сыр твердый 150 г

яйца 3 шт.

помидоры 2 -3 шт.

перец молотый

майонез

Приготовление:

Ветчину режем соломкой.

Сыр натрите на крупной терке.

яйца отварите вкрутую и натрите на терке

Помидоры мелко нарежьте.

Все смешайте, добавьте молотый перец и майонез, перемешайте.

Приятного аппетита!!!

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