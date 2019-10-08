Готовлю каждые выходные и не надоедает. Любимый салат нашей семьи

Этот салат очень простой в приготовлении, набор ингредиентов говорит сам за себя о вкусе. Рекомендую приготовить!
Ингредиенты:
ветчина 300 г
сыр твердый 150 г
яйца 3 шт.
помидоры 2 -3 шт.
перец молотый
майонез
Приготовление:
Ветчину режем соломкой.
Сыр натрите на крупной терке.
яйца отварите вкрутую и натрите на терке
Помидоры мелко нарежьте.
Все смешайте, добавьте молотый перец и майонез, перемешайте.
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии