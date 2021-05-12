Венгерский бограч. Любители специй оценят это блюдо по достоинству

Венгерский бограч — прекрасный рецепт из тушёного мяса, которое можно приготовить из разного вида мяса.
Венгерский бограч: ингредиенты
- Свинина — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Говядина — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Картошка — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Перец сладкий — 290 гр. (двести девяносто грамм)
- Лук — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Морковь — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Томаты — 290 гр. (двести девяносто грамм)
- Сало — 190 гр. (сто девяносто грамм)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Красное сухое вино — 1,2 ст. л
- По одной чайной ложке тмина, кориандра, чёрного перца и сахара.
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 1л. (один литр)
- Паприка — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Петрушка и зелёный лук — опционно
Рецепт приготовления:
- Прожарьте рубленое сало в разогретом казане, шкварки уберите, введите измельчённый лук с сахаром. Готовьте примерно 4 минуты, следом добавьте крупно нарезанную морковь и тушите 5 минут. Затем добавьте сладкий перец и обжарьте 4 минуты. Засыпьте все специи, соль, петрушку, обжарьте в течение минуты. Затем нарежьте мясо, обжарьте 10 минут на среднем огне.
- Следом добавьте крупные картофельные кубики, залейте воду и перемешайте. Тушите под слегка приоткрытой крышкой полчаса. Затем добавьте томаты, вино, острый перец и перемешайте, варите примерно час, до готовности мяса. Сверху посыпьте измельчённым зелёным луком и подавайте со сметаной.
Венгерский бограч сытное и вкусное блюдо!
Приятного аппетита!
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