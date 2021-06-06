Торт-безе с вишней. Красивый десерт, идеально оформленный

Торт-безе с вишней настоящая находка для любителей сладкого. Этот великолепный десерт украсит любой праздничный стол.
Торт-безе с вишней: ингредиенты
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Белки яичные – 3 шт. (три штуки)
- Овсянка – 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Жирные сливки – 290 гр. (двести девяносто грамм)
- Вишня без костей — 1ст. (один стакан)
- Сахарная пудра для декора
Пошаговое приготовление:
- Соедините хлопья с парой ложек сахара, выложите в форму для выпекания и поставьте в заранее разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 15 минут.
- Остудите, снизите температуру в духовом шкафу до 110 градусов.
- При помощи миксера взбейте белки в пышную пену.
- Введите примерно 170-180 грамм сахара, взбейте. Затем добавьте хлопья.
- Вишню с оставшимся сахаром необходимо перемолоть в комбайне а затем через сито протереть в пюре.
- Меренговые круги выложите на противни, выровняйте, один из кругов посыпьте ложкой хлопьев.
- Выпекайте в духовом шкафу пару часов. После этого духовку выключите и дайте меренгам остыть, не вынимая.
- Сливки взбейте миксером.
- Сперва промажьте корж без овсянки, намажьте сливками, второй слой – вишневый.
- Сверху накройте коржом и уберите в холод на пару часов.
- После этого можете подавать торт к столу.
Торт-безе с вишней — красивый на вид и невероятно вкусный.
Пеките на здоровье!
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