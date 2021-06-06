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Торт-безе с вишней. Красивый десерт, идеально оформленный

Торт-безе с вишней настоящая находка для любителей сладкого. Этот великолепный десерт украсит любой праздничный стол.

Торт-безе с вишней: ингредиенты

Торт-безе с вишней

  1. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  2. Белки яичные – 3 шт. (три штуки)
  3. Овсянка – 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Жирные сливки – 290 гр. (двести девяносто грамм)
  5. Вишня без костей — 1ст. (один стакан)
  6. Сахарная пудра для декора

Пошаговое приготовление:

Торт-безе с вишней. Красивый десерт, идеально оформленный 3

  • Соедините хлопья с парой ложек сахара, выложите в форму для выпекания и поставьте в заранее разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 15 минут.
  • Остудите, снизите температуру в духовом шкафу до 110 градусов.
  • При помощи миксера взбейте белки в пышную пену.
  • Введите примерно 170-180 грамм сахара, взбейте. Затем добавьте хлопья.
  • Вишню с оставшимся сахаром необходимо перемолоть в комбайне а затем через сито протереть в пюре.
  • Меренговые круги выложите на противни, выровняйте, один из кругов посыпьте ложкой хлопьев.
  • Выпекайте в духовом шкафу пару часов. После этого духовку выключите и дайте меренгам остыть, не вынимая.
  • Сливки взбейте миксером.
  • Сперва промажьте корж без овсянки, намажьте сливками, второй слой – вишневый.
  • Сверху накройте коржом и уберите в холод на пару часов.
  • После этого можете подавать торт к столу.

Торт-безе с вишней — красивый на вид и невероятно вкусный.

Торт-безе с вишней. Красивый десерт, идеально оформленный 4

Пеките на здоровье!

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