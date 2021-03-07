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Слоеный салат Чикаго можно смело назвать — оригинальным. Салатик с самыми простыми продуктами

Слоеный салат Чикаго с самыми простыми ингредиентами, но получается очень красивым и вкусным. Отличный вариант салатика и для праздничного стола! В салате прекрасное сочетание копченого куриного мяса, шампиньонов, сыра и помидора.

Слоеный салат Чикаго

Слоеный салат Чикаго: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — шампиньонов
  2. 3 (три) шт — яиц
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 500 (пятьсот) гр — копченого куриного мяса
  5. 2 (две) шт — помидоров
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. 150 (сто пятьдесят) гр — сыра

Рецепт приготовления:

  • Яйца отварите, остудите, почистите и нарежьте мелким кубиком
  • Лук нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности
  • Грибы нарежьте кубиком и также обжарьте на растительном масле
  • Смешайте лук и грибы, посолите и поперчите по вкусу
  • Сыр натрите на средней терке
  • Мясо нарежьте соломкой
  • Сформируйте салат  в разъемном кольце. Поставьте на блюдо
  • После каждого слоя делаем майонезную сетку. Первый слой – мясо. Второй слой сыр. Третий слой – часть яиц. Четвертый слой – лук с грибами. Пятый слой – яичный. Шестой слой – помидоры кусочками.
  • Накройте пленкой и отправьте в холодильник на полчаса.

Слоеный салат Чикаго получается невероятно нежным и вкусным. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

 

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