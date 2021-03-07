Слоеный салат Чикаго можно смело назвать — оригинальным. Салатик с самыми простыми продуктами

Слоеный салат Чикаго с самыми простыми ингредиентами, но получается очень красивым и вкусным. Отличный вариант салатика и для праздничного стола! В салате прекрасное сочетание копченого куриного мяса, шампиньонов, сыра и помидора.
Слоеный салат Чикаго: ингредиенты
- 300 (триста) гр — шампиньонов
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (одна) шт — лука
- 500 (пятьсот) гр — копченого куриного мяса
- 2 (две) шт — помидоров
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 150 (сто пятьдесят) гр — сыра
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите, остудите, почистите и нарежьте мелким кубиком
- Лук нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности
- Грибы нарежьте кубиком и также обжарьте на растительном масле
- Смешайте лук и грибы, посолите и поперчите по вкусу
- Сыр натрите на средней терке
- Мясо нарежьте соломкой
- Сформируйте салат в разъемном кольце. Поставьте на блюдо
- После каждого слоя делаем майонезную сетку. Первый слой – мясо. Второй слой сыр. Третий слой – часть яиц. Четвертый слой – лук с грибами. Пятый слой – яичный. Шестой слой – помидоры кусочками.
- Накройте пленкой и отправьте в холодильник на полчаса.
Слоеный салат Чикаго получается невероятно нежным и вкусным. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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