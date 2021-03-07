Слоеный салат Чикаго можно смело назвать — оригинальным. Салатик с самыми простыми продуктами

Слоеный салат Чикаго с самыми простыми ингредиентами, но получается очень красивым и вкусным. Отличный вариант салатика и для праздничного стола! В салате прекрасное сочетание копченого куриного мяса, шампиньонов, сыра и помидора.

Слоеный салат Чикаго: ингредиенты

300 (триста) гр — шампиньонов 3 (три) шт — яиц 1 (одна) шт — лука 500 (пятьсот) гр — копченого куриного мяса 2 (две) шт — помидоров соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 150 (сто пятьдесят) гр — сыра

Рецепт приготовления:

Яйца отварите, остудите, почистите и нарежьте мелким кубиком

Лук нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности

Грибы нарежьте кубиком и также обжарьте на растительном масле

Смешайте лук и грибы, посолите и поперчите по вкусу

Сыр натрите на средней терке

Мясо нарежьте соломкой

Сформируйте салат в разъемном кольце. Поставьте на блюдо

После каждого слоя делаем майонезную сетку. Первый слой – мясо. Второй слой сыр. Третий слой – часть яиц. Четвертый слой – лук с грибами. Пятый слой – яичный. Шестой слой – помидоры кусочками.

Накройте пленкой и отправьте в холодильник на полчаса.

Слоеный салат Чикаго получается невероятно нежным и вкусным. Готовьте с удовольствием и на здоровье.