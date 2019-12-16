Тонкие, мягкие и вкусные блинчики без яиц и молока

Британские повара г. Раффорд, в феврале 2016г., установили мировой рекорд, построив башню из блинов, высота которой достигала 1метра и 18 мм. На это у них ушло 213 блинов. За два года до этого, в Нидердандах, местные кулинары выложили блины высотой 90см и 12 мм. Мы не предлагаем Вам участие в соревнованиях, мы просто хотим поделиться рецептом приготовления таких вкусных блинов, что Вам непременно захочется приготовить их в разы больше обычного.

Блины получаются настолько нежными и аппетитными, что Вы даже не успеете оглянуться, как Ваша семья попросит добавки. Этот рецепт придется по душе особенно тем, кто придерживается поста, так как для теста, Вам не понадобятся яйца и молоко. А добавление в блюдо картофеля, делает их совсем необычными на вкус.

Мука – 200 грамм

Картофель – 2 штуки

Сахар – 20 грамм

Сода – щепотка

Минеральная вода – 500 грамм

Соль – 5 грамм

Подсолнечное масло – 80 грамм

Зеленый лук – половину пучка.

В самом начале отварите картошку. Когда она полностью остынет, очистите от кожуры.

В глубокую миску высыпаем муку. К ней добавляем сахар, соль и соду. Туда же выливаем минеральную воду и 60грамм подсолнечного масла. После того как хорошо смешали все ингредиенты, дайте смеси настояться.

30 минут будет вполне достаточно.

Картофель нарежьте мелкими кубиками и переложите в отдельную емкость. К ней добавьте мелко нашинкованный лук. Чуточку солим и перемешиваем.

Хорошо разогретую сковороду смазываем подсолнечным маслом. Тесто набираем половником, примерно, чуть больше половины и равномерно распределяем по дну сковороды. Сверху посыпаем картофельно-луковой смесью. Жарим с обеих сторон до подрумянивания. Готовые блины перелаживаем в удобную посуду и накрываем крышкой.

Надеемся, наш рецепт Вам понравился и Вы, обязательно, захотите поделиться им с друзьями.