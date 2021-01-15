Салат Пражский: сочный салат с оригинальным вкусовым сочетанием

Салат Пражский – оригинальный, вкусный и красивый. В составе обжаренное мясо, болгарский перец, маринованные огурцы, кисло – сладкие яблочки!
Салат Пражский: ингредиенты
- 300 (триста) гр – говядины
- 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
- 180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца
- 1 (одна) шт – яблок
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- Петрушка по вкусу
- 40 (сорок) гр – майонеза
Салат Пражский: рецепт
- Для салата я взяла телятину. Нарежьте средними брусочками
- Лук мелко нарезать
- Мясо обжарьте на растительном масле до румяной корочки. К мясу положите лук
- Перец нарежьте тонкой соломкой
- Маринованные огурцы тоже как и перец
- Яблоко очистите от кожуры и нарежьте также соломкой. Яблоко выбирайте кисло – сладкого сорта
- Соедините все ингредиенты. Заправьте майонезом и перемешайте.
Салат Пражский готов!
Для красоты и яркости салата можете взять перцы трех цветов! Кто любит, можно салат заправить 50 на 50 (сметану и майонез). На здоровье.
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