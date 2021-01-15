Салат Пражский: сочный салат с оригинальным вкусовым сочетанием

Салат Пражский – оригинальный, вкусный и красивый. В составе обжаренное мясо, болгарский перец, маринованные огурцы, кисло – сладкие яблочки!

Салат Пражский: ингредиенты

300 (триста) гр – говядины 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов 180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца 1 (одна) шт – яблок 1 (одна) шт – лука 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока 3 (три) ст. ложки – растительного масла Соль и черный молотый перец – по вкусу Петрушка по вкусу 40 (сорок) гр – майонеза

Салат Пражский: рецепт

Для салата я взяла телятину. Нарежьте средними брусочками

Лук мелко нарезать

Мясо обжарьте на растительном масле до румяной корочки. К мясу положите лук

Перец нарежьте тонкой соломкой

Маринованные огурцы тоже как и перец

Яблоко очистите от кожуры и нарежьте также соломкой. Яблоко выбирайте кисло – сладкого сорта

Соедините все ингредиенты. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат Пражский готов!

Для красоты и яркости салата можете взять перцы трех цветов! Кто любит, можно салат заправить 50 на 50 (сметану и майонез). На здоровье.