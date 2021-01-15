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Салат Пражский: сочный салат с оригинальным вкусовым сочетанием

Салат Пражский – оригинальный, вкусный и красивый. В составе обжаренное мясо, болгарский перец, маринованные огурцы, кисло – сладкие яблочки!

Салат Пражский: ингредиенты

Салат Пражский

  1. 300 (триста) гр – говядины
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
  3. 180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца
  4. 1 (одна) шт – яблок
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
  7. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  8. Соль и черный молотый перец – по вкусу
  9. Петрушка по вкусу
  10. 40 (сорок) гр – майонеза

Салат Пражский: рецепт

Салат Пражский

  • Для салата я взяла телятину. Нарежьте средними брусочками
  • Лук мелко нарезать
  • Мясо обжарьте на растительном масле до румяной корочки. К мясу положите лук
  • Перец нарежьте тонкой соломкой
  • Маринованные огурцы тоже как и перец
  • Яблоко очистите от кожуры и нарежьте также соломкой. Яблоко выбирайте кисло – сладкого сорта
  • Соедините все ингредиенты. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат Пражский готов!

Салат Пражский

Для красоты и яркости салата можете взять перцы трех цветов! Кто любит, можно салат заправить 50 на 50 (сметану и майонез). На здоровье.

Салат Пражский

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