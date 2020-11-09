Соседка угостила: эстонский салат «Розолье». Готовлю такой же на замену винегрету

Винегрет – это конечно, очень вкусно и полезно, но надоедает и хочется что-то вкусное и оригинальное. Был в гостях у соседки на ее юбилее и она поставила на стол салат. То, что в составе свекла, это я понял сразу, а вот все остальные продукты, узнал только тогда, когда попробовал.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- отварные свекла, морковь и яйца по 2 шт;
- сельдь филе, 200 г;
- огурцы соленые, 8 шт;
- майонез, соль и перец.
Процесс приготовления
Свеклу и морковь режем кубиками и смешиваем.
Яйца трем на крупной терке или также нарезаем кубиками, здесь по вашему желанию.
Филе сельди нарезаем кусочками, немного крупнее, чем овощи.
Совет: в салате всегда есть главный продукт и вспомогательные. В данном случае, это сельдь и для того, чтобы ее вкус был ярче, чем все остальные, нарезаем немного крупнее, чем все остальное.
Огурцы режем также, как морковь и свеклу.
Смешиваем все продукты, пробуем на соль, заправляем майонезом и подаем к столу.
Можно сделать салат в порционные емкости, тогда это будет праздничная подача или выложить все слоями, смазывая каждый майонезом.
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