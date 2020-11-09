Соседка угостила: эстонский салат «Розолье». Готовлю такой же на замену винегрету

Винегрет – это конечно, очень вкусно и полезно, но надоедает и хочется что-то вкусное и оригинальное. Был в гостях у соседки на ее юбилее и она поставила на стол салат. То, что в составе свекла, это я понял сразу, а вот все остальные продукты, узнал только тогда, когда попробовал.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварные свекла, морковь и яйца по 2 шт;

сельдь филе, 200 г;

огурцы соленые, 8 шт;

майонез, соль и перец.

Процесс приготовления

Свеклу и морковь режем кубиками и смешиваем.

Яйца трем на крупной терке или также нарезаем кубиками, здесь по вашему желанию.

Филе сельди нарезаем кусочками, немного крупнее, чем овощи.

Совет: в салате всегда есть главный продукт и вспомогательные. В данном случае, это сельдь и для того, чтобы ее вкус был ярче, чем все остальные, нарезаем немного крупнее, чем все остальное.

Огурцы режем также, как морковь и свеклу.

Смешиваем все продукты, пробуем на соль, заправляем майонезом и подаем к столу.