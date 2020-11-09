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Соседка угостила: эстонский салат «Розолье». Готовлю такой же на замену винегрету

Винегрет – это конечно, очень вкусно и полезно, но надоедает и хочется что-то вкусное и оригинальное. Был в гостях у соседки на ее юбилее и она поставила на стол салат. То, что в составе свекла, это я понял сразу, а вот все остальные продукты, узнал только тогда, когда попробовал.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • отварные свекла, морковь и яйца по 2 шт;
  • сельдь филе, 200 г;
  • огурцы соленые, 8 шт;
  • майонез, соль и перец.

Процесс приготовления

Свеклу и морковь режем кубиками и смешиваем.

Яйца трем на крупной терке или также нарезаем кубиками, здесь по вашему желанию.

Филе сельди нарезаем кусочками, немного крупнее, чем овощи.

Совет: в салате всегда есть главный продукт и вспомогательные. В данном случае, это сельдь и для того, чтобы ее вкус был ярче, чем все остальные, нарезаем немного крупнее, чем все остальное.

Огурцы режем также, как морковь и свеклу.

Смешиваем все продукты, пробуем на соль, заправляем майонезом и подаем к столу.

Соседка угостила: эстонский салат «Розолье». Готовлю такой же на замену винегрету

Можно сделать салат в порционные емкости, тогда это будет праздничная подача или выложить все слоями, смазывая каждый майонезом.

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