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Бисквитный рулет: готовить проще простого!

Бисквитный рулет! Если Вы ожидаете гостей, а у Вас цейтнот со временем, то воспользуйтесь нашим рецептом и быстро приготовьте очень вкусный бисквитный рулет. Готовится он очень легко из самых доступных продуктов. В зависимости от начинки вкус рулета будет приобретать различные оттенки.

Бисквитный рулет: ингредиенты

Бисквитный рулет

Для бисквита:

  • четыре яйца
  • по четыре с половиной столовой ложки муки и сахара
  • восемь граммов ванильного сахара

Для начинки:

  • четыре столовых ложки варенья или джема
  • столовая ложка сметаны
  • шоколад – для украшения

Бисквитный рулет: как приготовить

Начать надо с бисквита:

  • Яйца разбить и разделить желтки от белков. Желтки и белки поместить в разные миски.

Бисквитный рулет: готовить проще простого!

  • Белки взбивать миксером, постепенно добавляя к ним сахар и ванильный сахар. Белки с сахаром взбивать до крепкой устойчивой пены.
  • Во взбитые белки добавлять по одному желтку, при этом не забывать постоянно взбивать яичную смесь.
  • В полученную смесь в три подхода просеять муку, каждый раз перемешивая миксером массу миксером на низкой скорости.
  • Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто. Тесто нужно равномерно распределить по поверхности бумаги.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Противень с тестом отправить в духовку приблизительно на четверть часа.
    Нужно проследить, чтобы бисквит не пересушивался, иначе он будет плохо скручиваться.
  • Готовый бисквит выложить на полотенце и снять с него пергаментную бумагу.
  • Перевернуть более румяной стороной вверх и завернуть в рулет.
  • В таком скрученном состоянии дать ему остыть.

А теперь нужно подготовить начинку:

  • Варенье или джем положить в вазочку.
  • Добавить в него сметану.
  • Всю массу хорошо перемешать.

А теперь надо сформировать рулет:

  • Остывший бисквит аккуратно раскрыть.
  • По центру смазать приготовленной начинкой.
  • Снова плотно свернуть в рулет.
  • Рулет завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
  • Шоколад растопить на водяной бане или же в микроволновке.
  • Достать рулет из холодильника и украсить растопленным шоколадом.

Бисквитный рулет: готовить проще простого!

Ну вот быстро и легко приготовили наш очень вкусный бисквитный рулет.

Положите его на плоскую красивую тарелочку и подайте к чаю.

Бисквитный рулет: готов

Ваши гости будут в восторге! Приятного всем чаепития!

Бисквитный рулет: готовить проще простого! - На Кухне

Бисквитный рулет! Если Вы ожидаете гостей, а у Вас цейтнот со временем, то воспользуйтесь нашим рецептом и быстро приготовьте очень вкусный бисквитный рулет. Готовится он очень легко из самых доступных продуктов. В зависимости от начинки вкус рулета будет приобретать различные оттенки.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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