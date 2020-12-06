Бисквитный рулет: готовить проще простого!

Бисквитный рулет! Если Вы ожидаете гостей, а у Вас цейтнот со временем, то воспользуйтесь нашим рецептом и быстро приготовьте очень вкусный бисквитный рулет. Готовится он очень легко из самых доступных продуктов. В зависимости от начинки вкус рулета будет приобретать различные оттенки.
Бисквитный рулет: ингредиенты
Для бисквита:
- четыре яйца
- по четыре с половиной столовой ложки муки и сахара
- восемь граммов ванильного сахара
Для начинки:
- четыре столовых ложки варенья или джема
- столовая ложка сметаны
- шоколад – для украшения
Бисквитный рулет: как приготовить
Начать надо с бисквита:
- Яйца разбить и разделить желтки от белков. Желтки и белки поместить в разные миски.
- Белки взбивать миксером, постепенно добавляя к ним сахар и ванильный сахар. Белки с сахаром взбивать до крепкой устойчивой пены.
- Во взбитые белки добавлять по одному желтку, при этом не забывать постоянно взбивать яичную смесь.
- В полученную смесь в три подхода просеять муку, каждый раз перемешивая миксером массу миксером на низкой скорости.
- Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто. Тесто нужно равномерно распределить по поверхности бумаги.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Противень с тестом отправить в духовку приблизительно на четверть часа. Нужно проследить, чтобы бисквит не пересушивался, иначе он будет плохо скручиваться.
- Готовый бисквит выложить на полотенце и снять с него пергаментную бумагу.
- Перевернуть более румяной стороной вверх и завернуть в рулет.
- В таком скрученном состоянии дать ему остыть.
А теперь нужно подготовить начинку:
- Варенье или джем положить в вазочку.
- Добавить в него сметану.
- Всю массу хорошо перемешать.
А теперь надо сформировать рулет:
- Остывший бисквит аккуратно раскрыть.
- По центру смазать приготовленной начинкой.
- Снова плотно свернуть в рулет.
- Рулет завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
- Шоколад растопить на водяной бане или же в микроволновке.
- Достать рулет из холодильника и украсить растопленным шоколадом.
Ну вот быстро и легко приготовили наш очень вкусный бисквитный рулет.
Положите его на плоскую красивую тарелочку и подайте к чаю.
Бисквитный рулет: готов
Ваши гости будут в восторге! Приятного всем чаепития!
Бисквитный рулет: готовить проще простого! - На Кухне
Бисквитный рулет! Если Вы ожидаете гостей, а у Вас цейтнот со временем, то воспользуйтесь нашим рецептом и быстро приготовьте очень вкусный бисквитный рулет. Готовится он очень легко из самых доступных продуктов. В зависимости от начинки вкус рулета будет приобретать различные оттенки.
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии