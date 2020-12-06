Бисквитный рулет: готовить проще простого!

Бисквитный рулет! Если Вы ожидаете гостей, а у Вас цейтнот со временем, то воспользуйтесь нашим рецептом и быстро приготовьте очень вкусный бисквитный рулет. Готовится он очень легко из самых доступных продуктов. В зависимости от начинки вкус рулета будет приобретать различные оттенки.

Бисквитный рулет: ингредиенты

Для бисквита:

четыре яйца

по четыре с половиной столовой ложки муки и сахара

восемь граммов ванильного сахара

Для начинки:

четыре столовых ложки варенья или джема

столовая ложка сметаны

шоколад – для украшения

Бисквитный рулет: как приготовить

Начать надо с бисквита:

Яйца разбить и разделить желтки от белков. Желтки и белки поместить в разные миски.

Белки взбивать миксером, постепенно добавляя к ним сахар и ванильный сахар. Белки с сахаром взбивать до крепкой устойчивой пены.

Во взбитые белки добавлять по одному желтку, при этом не забывать постоянно взбивать яичную смесь.

В полученную смесь в три подхода просеять муку, каждый раз перемешивая миксером массу миксером на низкой скорости.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на нее тесто. Тесто нужно равномерно распределить по поверхности бумаги.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Противень с тестом отправить в духовку приблизительно на четверть часа. Нужно проследить, чтобы бисквит не пересушивался, иначе он будет плохо скручиваться.

Нужно проследить, чтобы бисквит не пересушивался, иначе он будет плохо скручиваться. Готовый бисквит выложить на полотенце и снять с него пергаментную бумагу.

Перевернуть более румяной стороной вверх и завернуть в рулет.

В таком скрученном состоянии дать ему остыть.

А теперь нужно подготовить начинку:

Варенье или джем положить в вазочку.

Добавить в него сметану.

Всю массу хорошо перемешать.

А теперь надо сформировать рулет:

Остывший бисквит аккуратно раскрыть.

По центру смазать приготовленной начинкой.

Снова плотно свернуть в рулет.

Рулет завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Шоколад растопить на водяной бане или же в микроволновке.

Достать рулет из холодильника и украсить растопленным шоколадом.

Ну вот быстро и легко приготовили наш очень вкусный бисквитный рулет.

Положите его на плоскую красивую тарелочку и подайте к чаю.

Бисквитный рулет: готов

Ваши гости будут в восторге! Приятного всем чаепития!