Муж всю ночь бегал к холодильнику! Лучшее мясное блюдо, которое мы пробовали!

Эти рулетики получаются, на удивление, очень сочными! Начинка очень простая и готовится блюдо быстро, на праздники то, что нужно.

Ингредиенты:

Мясо 2 кг

Соль

Майонез

Яйца 6 шт.

Молоко 100 мл

Мука

Растительное масло для жарки

Как готовить:

Мясо нарежьте на кусочки, отбейте молоточком, посолите.

Смешайте 4 яйца, соль и молоко.

Обжарьте 3 омлета, нарежьте на кусочки каждый.

Смажьте каждый кусочек мясо с одной стороны майонезом.

На кусочек мяса кладем кусочек омлета и сверните рулетик.

Обваляйте в муку, затем обмакните во взбитые яйца.

Обжарьте на растительном масле со всех сторон.