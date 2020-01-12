Муж всю ночь бегал к холодильнику! Лучшее мясное блюдо, которое мы пробовали!

Эти рулетики получаются, на удивление, очень сочными! Начинка очень простая и готовится блюдо быстро, на праздники то, что нужно.
Ингредиенты:
Мясо 2 кг
Соль
Майонез
Яйца 6 шт.
Молоко 100 мл
Мука
Растительное масло для жарки
Как готовить:
Мясо нарежьте на кусочки, отбейте молоточком, посолите.
Смешайте 4 яйца, соль и молоко.
Обжарьте 3 омлета, нарежьте на кусочки каждый.
Смажьте каждый кусочек мясо с одной стороны майонезом.
На кусочек мяса кладем кусочек омлета и сверните рулетик.
Обваляйте в муку, затем обмакните во взбитые яйца.
Обжарьте на растительном масле со всех сторон.
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