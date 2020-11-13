Без капли масла! Новое блюдо из капусты на каждый день

Блюдо не только получается очень вкусным, но и полезным и вы можете его готовить даже в том случае, если сидите на диете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 300 г;
- вареный рис, 200 г;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 3 ст.л;
- мука, 4 ст.л;
- соль, перец, семена льна и кунжут.
Процесс приготовления
Капусту трем на крупной терке и выкладываем в форму для запекания и смешиваем с вареным рисом.
Яйца смешиваем со сметаной, солим и перчим, добавляем любимые специи и хорошо вымешиваем до однородности.
Добавляем муку и вымешиваем.
Совет: если соус слишком жидкий, добавляем еще муки.
Заливаем капусту с рисом, посыпаем любыми семенами по вкусу и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекаем около 25 минут, до румяной корочки.
Подаю такую сочную запеканку со сметаной, салатами и маринованными помидорами и огурчиками. Запеканка остается вкусной и в холодном виде.
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