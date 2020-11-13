Без капли масла! Новое блюдо из капусты на каждый день

Блюдо не только получается очень вкусным, но и полезным и вы можете его готовить даже в том случае, если сидите на диете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 300 г;

вареный рис, 200 г;

яйца, 2 шт;

сметана, 3 ст.л;

мука, 4 ст.л;

соль, перец, семена льна и кунжут.

Процесс приготовления

Капусту трем на крупной терке и выкладываем в форму для запекания и смешиваем с вареным рисом.

Яйца смешиваем со сметаной, солим и перчим, добавляем любимые специи и хорошо вымешиваем до однородности.

Добавляем муку и вымешиваем.

Совет: если соус слишком жидкий, добавляем еще муки.

Заливаем капусту с рисом, посыпаем любыми семенами по вкусу и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекаем около 25 минут, до румяной корочки.