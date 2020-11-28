Муж говорит, что и шашлыка не нужно. Это просто нереальные зразы. Готовлю на все праздники

Свинина и маринованный лук – это идеальное сочетание. А если это сочетание еще и в котлетках, то у вас получается просто отличное блюдо, которое с легкостью заменяет шашлык.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо, 1 кг;
- яйца, 2 шт;
- лук, 2 – 3 шт;
- соль, перец, укроп, специи;
- сметана, 2 ст.л;
- мука, 4 ст.л;
- уксус, масло растительное.
Процесс приготовления
Лук трем на крупной терке и заливаем массу уксусом. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.
Свинину режем мелкими кусочками.
Совет: вы можете взять любое мясо, просто я считаю, что свинина вкуснее получается.
Мясо солим и перчим. Добавляем разные специи по вкусу, перемешиваем и оставляем на 20 минут.
Добавляем рубленую зелень и яйцо, хорошо все перемешиваем.
Добавляем тертый лук и перемешиваем.
Добавляем муку или крахмал и опять перемешиваем.
Обжариваем котлетки на растительном масле с двух сторон до румяности.
Мне больше нравится готовить такие котлетки не с мукой, а с крахмалом – тогда у рубленых котлет будет очень нежный вкус.
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