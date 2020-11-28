Муж говорит, что и шашлыка не нужно. Это просто нереальные зразы. Готовлю на все праздники

Свинина и маринованный лук – это идеальное сочетание. А если это сочетание еще и в котлетках, то у вас получается просто отличное блюдо, которое с легкостью заменяет шашлык.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 1 кг;

яйца, 2 шт;

лук, 2 – 3 шт;

соль, перец, укроп, специи;

сметана, 2 ст.л;

мука, 4 ст.л;

уксус, масло растительное.

Процесс приготовления

Лук трем на крупной терке и заливаем массу уксусом. Перемешиваем и оставляем на 30 минут.

Свинину режем мелкими кусочками.

Совет: вы можете взять любое мясо, просто я считаю, что свинина вкуснее получается.

Мясо солим и перчим. Добавляем разные специи по вкусу, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Добавляем рубленую зелень и яйцо, хорошо все перемешиваем.

Добавляем тертый лук и перемешиваем.

Добавляем муку или крахмал и опять перемешиваем.

Обжариваем котлетки на растительном масле с двух сторон до румяности.

Мне больше нравится готовить такие котлетки не с мукой, а с крахмалом – тогда у рубленых котлет будет очень нежный вкус.