Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Ароматная и свежая консервация из арбуза давно пользуется спросом у любителей необычных блюд. Это один из самых простых рецептов заготовки арбуза на зиму.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

арбузные корки, 1 кг;

сахар, 400 г;

сок 1 лимона;

гвоздика, 10 шт или ванильный сахар, 1 ч.л.;

вода, 1 стакан.

Процесс приготовления

Арбуз моем, режем тонкими ломтиками и отрезаем кожуру.

Снимаем с нее зеленую часть, а белую оставляем дольками и потом режем небольшими кусочками.

Заливаем корки водой и ставим на плиту.

Когда все закипит, уменьшаем огонь и варим 40 минут.

Вынимаем из кастрюли в сито и даем стечь.

В кастрюле разводим сахар в стакане воды, варим сироп.

Вливаем сок одного лимона и кипятим пару минут.

Всыпаем корки арбуза и варим 30 минут на небольшом огне.

Добавляем гвоздику или ванильный сахар, варим несколько минут.

Остужаем массу и раскладываем по сухим, предварительно стерилизованным баночками, закручиваем крышками.

Хранить такое варенье можно в подвале или в кладовке.