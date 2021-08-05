Скатерть-Самобранка

5 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отец научил солит...
  • михаил курзенков
    В рецепте дважды указан ванилин,а про лим.кислоту ни слова.Поясните подробнее рецепт.Крем Мокрое безе....
  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...

Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Ароматная и свежая консервация из арбуза давно пользуется спросом у любителей необычных блюд. Это один из самых простых рецептов заготовки арбуза на зиму.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

арбузные корки, 1 кг;

сахар, 400 г;

сок 1 лимона;

гвоздика, 10 шт или ванильный сахар, 1 ч.л.;

вода, 1 стакан.

Процесс приготовления

Арбуз моем, режем тонкими ломтиками и отрезаем кожуру.

Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Снимаем с нее зеленую часть, а белую оставляем дольками и потом режем небольшими кусочками.

Заливаем корки водой и ставим на плиту.

Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Когда все закипит, уменьшаем огонь и варим 40 минут.

Вынимаем из кастрюли в сито и даем стечь.

В кастрюле разводим сахар в стакане воды, варим сироп.

Вливаем сок одного лимона и кипятим пару минут.

Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Всыпаем корки арбуза и варим 30 минут на небольшом огне.

Добавляем гвоздику или ванильный сахар, варим несколько минут.

Остужаем массу и раскладываем по сухим, предварительно стерилизованным баночками, закручиваем крышками.

Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Хранить такое варенье можно в подвале или в кладовке.

Варенье получается очень густым, кусочки больше напоминают плотный мармелад. Я подаю такой десерт к чаю или использую в качестве прослойки в коржи торта, добавки в разные лакомства, подаю и с блинчиками.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх