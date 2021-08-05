Бабушка научила: все, кто пробует, просят рецепт. Сладкая заготовка арбуза на зиму

Ароматная и свежая консервация из арбуза давно пользуется спросом у любителей необычных блюд. Это один из самых простых рецептов заготовки арбуза на зиму.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
арбузные корки, 1 кг;
сахар, 400 г;
сок 1 лимона;
гвоздика, 10 шт или ванильный сахар, 1 ч.л.;
вода, 1 стакан.
Процесс приготовления
Арбуз моем, режем тонкими ломтиками и отрезаем кожуру.
Снимаем с нее зеленую часть, а белую оставляем дольками и потом режем небольшими кусочками.
Заливаем корки водой и ставим на плиту.
Когда все закипит, уменьшаем огонь и варим 40 минут.
Вынимаем из кастрюли в сито и даем стечь.
В кастрюле разводим сахар в стакане воды, варим сироп.
Вливаем сок одного лимона и кипятим пару минут.
Всыпаем корки арбуза и варим 30 минут на небольшом огне.
Добавляем гвоздику или ванильный сахар, варим несколько минут.
Остужаем массу и раскладываем по сухим, предварительно стерилизованным баночками, закручиваем крышками.
Хранить такое варенье можно в подвале или в кладовке.
Варенье получается очень густым, кусочки больше напоминают плотный мармелад. Я подаю такой десерт к чаю или использую в качестве прослойки в коржи торта, добавки в разные лакомства, подаю и с блинчиками.
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