Готовим карамельный соус для мороженого и других любимых десертов

Ингредиенты на 500 мл баночку:

сахар — 200 г

сливочное масло — 150 г

жирные сливки (22-35%) — 125 мл

Приготовление:

Сахар кладем в ковшик и ставим на средний огонь.

Доводим до кипения, постоянно помешивая варим до тех пор, пока сахар не растворится и масса не станет янтарного цвета.

Добавляем масло, нарезанное небольшими кусочками и перемешиваем до растворения последнего.

Затем снимаем с огня и тонкой струйкой вливаем сливки, не забывая постоянно мешать до однородности и гладкости массы.

Остужаем соус до комнатной температуры, затем переливаем в банку, накрываем крышкой, ставим в холодильник.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Татьяна Назарук