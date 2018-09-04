Готовим карамельный соус для мороженого и других любимых десертов

Я обожаю с поджаренным кусочком булки!
сахар — 200 г
сливочное масло — 150 г
жирные сливки (22-35%) — 125 мл
Приготовление:
Сахар кладем в ковшик и ставим на средний огонь.
Доводим до кипения, постоянно помешивая варим до тех пор, пока сахар не растворится и масса не станет янтарного цвета.
Добавляем масло, нарезанное небольшими кусочками и перемешиваем до растворения последнего.
Затем снимаем с огня и тонкой струйкой вливаем сливки, не забывая постоянно мешать до однородности и гладкости массы.
Остужаем соус до комнатной температуры, затем переливаем в банку, накрываем крышкой, ставим в холодильник.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Татьяна Назарук
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