Цукаты из тыквы в духовке: лакомство, которое хочется всегда иметь при себе

Цукаты из тыквы в духовке – божественное лакомство. Цукаты бывают из ананасов, манго и других различных фруктов. А вот попробовав из тыквы, я просто влюбилась. Тыква не дорогой продукт, и получается невероятно вкусно.

Цукаты из тыквы в духовке: ингредиенты

05 гр – ванилина 1 (один) кг – тыквы

Для сиропа

300 (триста) мл – воды 3 (три) гр – лимонной кислоты 2 кг – сахара

Цукаты из тыквы в духовке: рецепт

Тыкву нужно очистить от кожуры. Удалить семечки. Нарезать тыкву средними кусочками

Кастрюлю с водой поставьте на огонь. Как только вода закипит, бросьте в нее тыкву. Варите на среднем огне десять минут

Переложите тыкву в эмалированный таз для варки варенья

Залейте тыкву сахарным сиропом

Таз отправьте на плиту. Как только закипит сироп, уменьшите огонь и варите пятнадцать минут. Постоянно помешивая. Потом тыкву оставьте в сиропе на десять часов

Потом снова варите. Такая же процедура. И так, на третий раз в конце положите к тыкве ваниль. Для аромата. Вытащите кусочки тыквы, на дуршлаг. Пусть вся жидкость стекает два часа. Затем тыкву переложите на сито и подсушите в духовой печи. При температуре 40 градусов! Остудите и ешьте!

Цукаты из тыквы в духовке готовы!

На здоровье!