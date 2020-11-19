Скатерть-Самобранка

5 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Новикова
    При чем тут осень? Еще и золотая?Свеженький салат ...
  • Ольга Янкова Сеньковская
    Рецептик хороший, Спасибо, но на фото явно другие ингредиенты🤔Салат Мужские грё...
  • Мария Новикова
    Еще добавляю приправу "копченая паприка"Вы забудете о кол...

Цукаты из тыквы в духовке: лакомство, которое хочется всегда иметь при себе

Цукаты из тыквы в духовке – божественное лакомство. Цукаты бывают из ананасов, манго и других различных фруктов. А вот попробовав из тыквы, я просто влюбилась. Тыква не дорогой продукт, и получается невероятно вкусно.

Цукаты из тыквы в духовке: ингредиенты

Цукаты из тыквы в духовке

  1. 05 гр – ванилина
  2. 1 (один) кг – тыквы

Для сиропа

  1. 300 (триста) мл – воды
  2. 3 (три) гр – лимонной кислоты
  3. 2 кг – сахара

Цукаты из тыквы в духовке: рецепт

Цукаты из тыквы в духовке

  • Тыкву нужно очистить от кожуры. Удалить семечки. Нарезать тыкву средними кусочками
  • Кастрюлю с водой поставьте на огонь. Как только вода закипит, бросьте в нее тыкву. Варите на среднем огне десять минут
  • Переложите тыкву в эмалированный таз для варки варенья
  • Залейте тыкву сахарным сиропом
  • Таз отправьте на плиту. Как только закипит сироп, уменьшите огонь и варите пятнадцать минут. Постоянно помешивая. Потом тыкву оставьте в сиропе на десять часов
  • Потом снова варите. Такая же процедура. И так, на третий раз в конце положите к тыкве ваниль. Для аромата. Вытащите кусочки тыквы, на дуршлаг. Пусть вся жидкость стекает два часа. Затем тыкву переложите на сито и подсушите в духовой печи. При температуре 40 градусов! Остудите и ешьте!

Цукаты из тыквы в духовке готовы!

Цукаты из тыквы в духовке

На здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх