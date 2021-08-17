Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде. Ароматный десерт на скорую руку

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде получаются невероятно вкусными и ароматными.
Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде: ингредиенты
Тесто:
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 120-150 гр. (сто двадцать — сто пятьдесят грамм)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Творог 9% — 200 гр. (двести грамм)
- Соль, сода — по щепотке.
Начинка:
- Яблоки — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Растительное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Ванилин — одна щепотка
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- К творогу добавьте сахар, соль, соду и яйцо, размешайте, чтобы осталось как можно меньше крупинок.
- Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, чуть липковатое тесто.
- Приготовьте яблочную начинку: яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- В сковороде растопите сливочное масло, выложите нарезанные яблоки и ванилин, по желанию 2 ст. л сахара.
- Сковороду накройте крышкой и томите начинку на слабом огне 3-5 минут. Крышку снимите, яблоки остудите.
- Тесто достаньте из холодильника и разделите на 9-10 частей.
- Раскатайте в лепёшки, в центр положите по чайной ложке сахара, затем яблочную начинку, сформируйте пирожки и жарьте в разогретом на сковороде подсолнечном масле.
Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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