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Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде. Ароматный десерт на скорую руку

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде получаются невероятно вкусными и ароматными.

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде: ингредиенты

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде

Тесто:

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Мука — 120-150 гр. (сто двадцать — сто пятьдесят грамм)
  3. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Творог 9% — 200 гр. (двести грамм)
  5. Соль, сода — по щепотке.

Начинка:

  1. Яблоки — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  2. Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Растительное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Ванилин — одна щепотка
  5. Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  • К творогу добавьте сахар, соль, соду и яйцо, размешайте, чтобы осталось как можно меньше крупинок.
  • Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, чуть липковатое тесто.
  • Приготовьте яблочную начинку: яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  • В сковороде растопите сливочное масло, выложите нарезанные яблоки и ванилин, по желанию 2 ст. л сахара.
  • Сковороду накройте крышкой и томите начинку на слабом огне 3-5 минут. Крышку снимите, яблоки остудите.
  • Тесто достаньте из холодильника и разделите на 9-10 частей.
  • Раскатайте в лепёшки, в центр положите по чайной ложке сахара, затем яблочную начинку, сформируйте пирожки и жарьте в разогретом на сковороде подсолнечном масле.

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде — вкусно и сытно.

Пирожки из творожного теста с яблоками на сковороде. Ароматный десерт на скорую руку 4

Приятного аппетита!

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