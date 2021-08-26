За 10 минут ленивые хачапури на кефире. Вкуснее, чем обычные: подходит на завтрак и ужин

Хачапури получаются мягкими, ароматными, не сухими, готовятся просто и быстро. В качестве начинки вы можете брать любые продукты, тогда каждый раз будут новые блюда в вашем меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир и молоко по 200 мл;
соль и сода по половине ч.л;
яйца. 2 шт;
масло растительное, 30 мл;
сыр, 100 г;
зелень и зеленый лук;
мука, 200 г.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с солью и содой.
Кефир смешиваем с яйцами, насыпаем тертый сыр, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и рубленую зелень, перемешиваем массу до однородности.
Совет: муки может потребоваться чуть больше или меньше, просто вымешивайте хорошо, и смотрите, чтобы тесто было густым, как для оладий.
Обжариваем на сковороде, смазанной растительным маслом под крышкой, переворачиваем и обжариваем с другой стороны.
Подаем такие ленивые и простые хачапури со сметаной или с чесночной водой, с салатами и мясными закусками. Получается очень вкусно.
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