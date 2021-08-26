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За 10 минут ленивые хачапури на кефире. Вкуснее, чем обычные: подходит на завтрак и ужин

Хачапури получаются мягкими, ароматными, не сухими, готовятся просто и быстро. В качестве начинки вы можете брать любые продукты, тогда каждый раз будут новые блюда в вашем меню. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

кефир и молоко по 200 мл; 

соль и сода по половине ч.л; 

яйца. 2 шт; 

масло растительное, 30 мл; 

сыр, 100 г; 

зелень и зеленый лук; 

мука, 200 г. 

Процесс приготовления 

Просеянную муку смешиваем с солью и содой. 

Кефир смешиваем с яйцами, насыпаем тертый сыр, перемешиваем. 

Всыпаем просеянную муку и рубленую зелень, перемешиваем массу до однородности. 

Совет: муки может потребоваться чуть больше или меньше, просто вымешивайте хорошо, и смотрите, чтобы тесто было густым, как для оладий. 

Обжариваем на сковороде, смазанной растительным маслом под крышкой, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. 

За 10 минут ленивые хачапури на кефире. Вкуснее, чем обычные: подходит на завтрак и ужин

Подаем такие ленивые и простые хачапури со сметаной или с чесночной водой, с салатами и мясными закусками. Получается очень вкусно. 

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