За 10 минут ленивые хачапури на кефире. Вкуснее, чем обычные: подходит на завтрак и ужин

Хачапури получаются мягкими, ароматными, не сухими, готовятся просто и быстро. В качестве начинки вы можете брать любые продукты, тогда каждый раз будут новые блюда в вашем меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир и молоко по 200 мл;

соль и сода по половине ч.л;

яйца. 2 шт;

масло растительное, 30 мл;

сыр, 100 г;

зелень и зеленый лук;

мука, 200 г.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью и содой.

Кефир смешиваем с яйцами, насыпаем тертый сыр, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и рубленую зелень, перемешиваем массу до однородности.

Совет: муки может потребоваться чуть больше или меньше, просто вымешивайте хорошо, и смотрите, чтобы тесто было густым, как для оладий.

Обжариваем на сковороде, смазанной растительным маслом под крышкой, переворачиваем и обжариваем с другой стороны.

Подаем такие ленивые и простые хачапури со сметаной или с чесночной водой, с салатами и мясными закусками. Получается очень вкусно.