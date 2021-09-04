Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Картофельные зразы хороши тем, что они прекрасно получаются с любой начинкой и каждый раз у вас получится новое блюдо, которое сочетается с разными соусами, гарнирами и закусками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 3 ст.л;
- соль, перец, приправа для картофеля, зелень;
- шампиньоны, 300 г;
- лук, 1 шт.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре, остужаем.
Лук и грибы мелко режем и обжариваем на растительном масле. За пару минут до готовности солим и перчим, смешиваем с рубленым укропом.
В пюре вбиваем яйцо, всыпаем муку и вымешиваем тесто.
Стол присыпаем мукой, берем порционно тесто и делаем лепешки. Выкладываем начинку, защипываем края и получаем пирожки. Хорошо обваливаем в муке.
Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах до румяности.
Можно просто обжаривать на сковороде на растительном масле.
Подаю такую вкуснятину со сметаной или разными соусами, салатами из свежих овощей, маринованными огурчиками.
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