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Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Картофельные зразы хороши тем, что они прекрасно получаются с любой начинкой и каждый раз у вас получится новое блюдо, которое сочетается с разными соусами, гарнирами и закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 3 ст.л;
  • соль, перец, приправа для картофеля, зелень;
  • шампиньоны, 300 г;
  • лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре, остужаем.

Лук и грибы мелко режем и обжариваем на растительном масле. За пару минут до готовности солим и перчим, смешиваем с рубленым укропом.

В пюре вбиваем яйцо, всыпаем муку и вымешиваем тесто.

Стол присыпаем мукой, берем порционно тесто и делаем лепешки. Выкладываем начинку, защипываем края и получаем пирожки. Хорошо обваливаем в муке.

Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах до румяности.

Можно просто обжаривать на сковороде на растительном масле.

Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Подаю такую вкуснятину со сметаной или разными соусами, салатами из свежих овощей, маринованными огурчиками.

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