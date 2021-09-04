Всегда знаю, что приготовить. Папина сестра из Киева научила делать картофельные зразы

Картофельные зразы хороши тем, что они прекрасно получаются с любой начинкой и каждый раз у вас получится новое блюдо, которое сочетается с разными соусами, гарнирами и закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

яйцо, 1 шт;

мука, 3 ст.л;

соль, перец, приправа для картофеля, зелень;

шампиньоны, 300 г;

лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре, остужаем.

Лук и грибы мелко режем и обжариваем на растительном масле. За пару минут до готовности солим и перчим, смешиваем с рубленым укропом.

В пюре вбиваем яйцо, всыпаем муку и вымешиваем тесто.

Стол присыпаем мукой, берем порционно тесто и делаем лепешки. Выкладываем начинку, защипываем края и получаем пирожки. Хорошо обваливаем в муке.

Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах до румяности.

Можно просто обжаривать на сковороде на растительном масле.