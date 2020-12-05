Салат Грибная поляна: праздничный слоёный салат с маринованными шампиньонами

Салат Грибная поляна – праздничный, невероятно красивый. Это блюдо идеально для торжества. Очень эффектно смотрится на столе!
Салат Грибная поляна: ингредиенты
- 200 (двести) гр – ветчины
- 300 (триста) гр – консервированных шампиньонов
- 4 (четыре) шт – яиц
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 200 (двести) гр – моркови
- 200 (двести) гр – картофеля
- 380 (триста восемьдесят) гр – майонеза
- 100 (сто) гр – зелени
- 1 (одна) ч. ложка – соли
Салат Грибная поляна: рецепт
- Яйца, морковь и картофель отварите в подсоленной воде, затем очистите. Зелень берите на свой вкус. Например я использую зеленый лук и укроп
- Возьмите посуду, где будет салат и первым слоем выложите маринованные шампиньоны шапочками вниз. Затем зелень измельчите и засыпьте ее шампиньоны. Разровняйте
- На слой зелени распределите майонез
- Яйца нарежьте мелким кубиком, выложите поверх зелени и майонеза, и тоже сделайте поверх их майонезную сетку. Следующий слой идет тертый сыр. Сырный слой тоже покройте майонезом
- Ветчину нарежьте мелким кубиком и уложите следующим слоем. Также этот слой покройте майонезом
- Теперь идут овощи. Морковь натрите на терке и уложите следующим слоем
- Также нанесите майонез. Далее картошку натрите на терке и выложите ее на морковь. Утрамбуйте
- аккуратно салат и смажьте картошку майонезом
- Переверните салат, чтобы грибочки оказались сверху
Салат Грибная поляна готов!
Я этот салат называю торт – салат! На здоровье!
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