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Салат Грибная поляна: праздничный слоёный салат с маринованными шампиньонами

Салат Грибная поляна – праздничный, невероятно красивый. Это блюдо идеально для торжества. Очень эффектно смотрится на столе!

Салат Грибная поляна: ингредиенты

Салат Грибная поляна: праздничный слоёный салат с маринованными шампиньонами

  1. 200 (двести) гр – ветчины
  2. 300 (триста) гр – консервированных шампиньонов
  3. 4 (четыре) шт – яиц
  4. 100 (сто) гр – твердого сыра
  5. 200 (двести) гр – моркови
  6. 200 (двести) гр – картофеля
  7. 380 (триста восемьдесят) гр – майонеза
  8. 100 (сто) гр – зелени
  9. 1 (одна) ч. ложка – соли

Салат Грибная поляна: рецепт

Салат Грибная поляна

  • Яйца, морковь и картофель отварите в подсоленной воде, затем очистите. Зелень берите на свой вкус. Например я использую зеленый лук и укроп
  • Возьмите посуду, где будет салат и первым слоем выложите маринованные шампиньоны шапочками вниз. Затем зелень измельчите и засыпьте ее шампиньоны. Разровняйте
  • На слой зелени распределите майонез
  • Яйца нарежьте мелким кубиком, выложите поверх зелени и майонеза, и тоже сделайте поверх их майонезную сетку. Следующий слой идет тертый сыр. Сырный слой тоже покройте майонезом
  • Ветчину нарежьте мелким кубиком и уложите следующим слоем. Также этот слой покройте майонезом
  • Теперь идут овощи. Морковь натрите на терке и уложите следующим слоем
  • Также нанесите майонез. Далее картошку натрите на терке и выложите ее на морковь.
    Утрамбуйте
  • аккуратно салат и смажьте картошку майонезом
  • Переверните салат, чтобы грибочки оказались сверху

Салат Грибная поляна готов!

Салат Грибная поляна

Я этот салат называю торт – салат! На здоровье!

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