Суп на мясном бульоне с чечевицей. Легкое и вкусное первое блюдо из бобовых

Суп на мясном бульоне с чечевицей очень просто готовится и имеет неповторимый вкус.
Суп на мясном бульоне с чечевицей: ингредиенты
- Красная чечевица — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Морковка средняя — 1 шт. (одна штука)
- Нежирное мясо — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Картофель — 300 гр. (триста грамм)
- Вода — 2,5 л. (два с половиной литра)
- Томаты — 200 гр. (двести грамм)
- Куркума — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Стручки чили — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Зелень свежая
- Луковица — 1 шт. (одна штука)
- Соль
- Чёрный молотый перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Мясо промойте и залейте водой, на сильном огне доведите до кипения. Воду слейте, промойте мясо под проточной водой. Затем снова залейте 2,5 л. воды и варите 60 минут на слабом огне.
- Картофель, лук, морковь и томаты нарежьте брусками либо кубиками и выложите в отдельные миски.
- Промойте чечевицу в проточной воде.
- В сковороде прогрейте масло и обжарьте лук, добавьте измельчённый чеснок и прожарьте ещё минуту. Затем в зажарку добавьте морковь, готовьте ещё пару минут. Следом выложите томаты и прожарьте ещё две минуты. Теперь очередь томатной пасты, куркумы, перца и соли, огонь убавьте до минимального и томите ещё 5 минут.
- Разделите готовое мясо на волокна.
- В бульон выложите картофель, лавровый лист, стручок чили или сладкий перец, на ваш вкус посолите и варите до готовности 5 минут.
- Немного свежей зелени и обед готов.
Суп на мясном бульоне с чечевицей — отличный семейный обед.
Готовьте на здоровье!
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