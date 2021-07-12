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Суп на мясном бульоне с чечевицей. Легкое и вкусное первое блюдо из бобовых

Суп на мясном бульоне с чечевицей очень просто готовится и имеет неповторимый вкус.

Суп на мясном бульоне с чечевицей: ингредиенты

Суп на мясном бульоне с чечевицей. Легкое и вкусное первое блюдо из бобовых 3

  1. Красная чечевица — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Морковка средняя — 1 шт. (одна штука)
  3. Нежирное мясо — 600 гр. (шестьсот грамм)
  4. Картофель — 300 гр. (триста грамм)
  5. Вода — 2,5 л. (два с половиной литра)
  6. Томаты — 200 гр. (двести грамм)
  7. Куркума — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Стручки чили — 2 шт. (две штуки)
  9. Чеснок — 3 д. (три дольки)
  10. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  11. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  12. Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  13. Зелень свежая
  14. Луковица — 1 шт. (одна штука)
  15. Соль
  16. Чёрный молотый перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Мясо промойте и залейте водой, на сильном огне доведите до кипения. Воду слейте, промойте мясо под проточной водой. Затем снова залейте 2,5 л. воды и варите 60 минут на слабом огне.
  • Картофель, лук, морковь и томаты нарежьте брусками либо кубиками и выложите в отдельные миски.
  • Промойте чечевицу в проточной воде.
  • В сковороде прогрейте масло и обжарьте лук, добавьте измельчённый чеснок и прожарьте ещё минуту. Затем в зажарку добавьте морковь, готовьте ещё пару минут.
    Следом выложите томаты и прожарьте ещё две минуты. Теперь очередь томатной пасты, куркумы, перца и соли, огонь убавьте до минимального и томите ещё 5 минут.
  • Разделите готовое мясо на волокна.
  • В бульон выложите картофель, лавровый лист, стручок чили или сладкий перец, на ваш вкус посолите и варите до готовности 5 минут.
  • Немного свежей зелени и обед готов.

Суп на мясном бульоне с чечевицей — отличный семейный обед.

Суп на мясном бульоне с чечевицей. Легкое и вкусное первое блюдо из бобовых 4

Готовьте на здоровье!

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