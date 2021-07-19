Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит

Мохито из зелёного крыжовника отлично освежает и утомляет жажду летом.
Мохито из зелёного крыжовника: ингредиенты
- Мята
- Крыжовник
- Сахар
- Лимон
Приготовление:
- Промойте крыжовник под проточной водой и выложите в дуршлаг, чтобы лишняя вода вышла.
- Обдайте чистые банки кипятком.
- Выложите зелёный крыжовник, добавьте мяту и лимон.
- Можете взять любую мяту, но лучше взять тёмного цвета.
- Засыпьте сахар и банку залейте кипячёной водой, сразу же закатайте чистой крышкой.
- Банку переверните на бок и немного покатайте, чтобы сахар растворился.
- Затем переверните банку вверх дном на крышку и покройте одеялом до полного остывания.
Мохито из зелёного крыжовника — очень ароматное и вкусное.
Приятного аппетита!
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