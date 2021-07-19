Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит

Мохито из зелёного крыжовника отлично освежает и утомляет жажду летом.

Мохито из зелёного крыжовника: ингредиенты

Мохито из зелёного крыжовника

  1. Мята
  2. Крыжовник
  3. Сахар
  4. Лимон

Приготовление:

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит 6

  • Промойте крыжовник под проточной водой и выложите в дуршлаг, чтобы лишняя вода вышла.
  • Обдайте чистые банки кипятком.
  • Выложите зелёный крыжовник, добавьте мяту и лимон.
  • Можете взять любую мяту, но лучше взять тёмного цвета.
  • Засыпьте сахар и банку залейте кипячёной водой, сразу же закатайте чистой крышкой.
  • Банку переверните на бок и немного покатайте, чтобы сахар растворился.
  • Затем переверните банку вверх дном на крышку и покройте одеялом до полного остывания.

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит 7

Мохито из зелёного крыжовника — очень ароматное и вкусное.

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит 8

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит 9

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит 10

Приятного аппетита!

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