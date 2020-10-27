Его первым сметают со стола! Салат «Хризантема»

По своему внешнему виду, этот салат и точно напоминает хризантему – ярки, красивый и очень вкусный салат, который точно понравится вашим гостям. Самое главное – купите качественные картофельные чипсы, из которых мы будем делать лепестки цветка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченая куриная грудка, 250 г;

яйца, 4 шт;

кукуруза консервированная, 1 банка;

шампиньоны маринованные, 100 г4

чипсы, 50 г;

майонез, 140 г.

Процесс приготовления

Для формирования салата вам потребуется плоское блюдо, в котором мы и будем собирать нашу вкусняшку.

Куриное мясо режем кубиком и выкладываем в круг на блюдо.

Совет: копченое мясо прекрасно заменяется отварным куриным мясом. Просто отвариваем мясо в подсоленной со специями воде, остужаем и также режем кубиком.

Смазываем мясо сеточкой майонеза.

На мясо выкладываем нарезанные тонкими ломтиками грибы и также делаем сеточку майонеза.

Следующий сой – кукуруза и сеточка майонеза.

Трем на крупной терке белок и сеточка майонеза.

Посыпаем тертым на мелкой терке желтком.

Теперь вставляем чипсы так, чтобы получился цветок с раскрытыми лепестками.

Отправляем салат в холодильник на час чтобы он настоялся и охладился.