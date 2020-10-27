Его первым сметают со стола! Салат «Хризантема»

По своему внешнему виду, этот салат и точно напоминает хризантему – ярки, красивый и очень вкусный салат, который точно понравится вашим гостям. Самое главное – купите качественные картофельные чипсы, из которых мы будем делать лепестки цветка.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченая куриная грудка, 250 г;
- яйца, 4 шт;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- шампиньоны маринованные, 100 г4
- чипсы, 50 г;
- майонез, 140 г.
Процесс приготовления
Для формирования салата вам потребуется плоское блюдо, в котором мы и будем собирать нашу вкусняшку.
Куриное мясо режем кубиком и выкладываем в круг на блюдо.
Совет: копченое мясо прекрасно заменяется отварным куриным мясом. Просто отвариваем мясо в подсоленной со специями воде, остужаем и также режем кубиком.
Смазываем мясо сеточкой майонеза.
На мясо выкладываем нарезанные тонкими ломтиками грибы и также делаем сеточку майонеза.
Следующий сой – кукуруза и сеточка майонеза.
Трем на крупной терке белок и сеточка майонеза.
Посыпаем тертым на мелкой терке желтком.
Теперь вставляем чипсы так, чтобы получился цветок с раскрытыми лепестками.
Отправляем салат в холодильник на час чтобы он настоялся и охладился.
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