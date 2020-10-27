Скатерть-Самобранка

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Его первым сметают со стола! Салат «Хризантема»

По своему внешнему виду, этот салат и точно напоминает хризантему – ярки, красивый и очень вкусный салат, который точно понравится вашим гостям. Самое главное – купите качественные картофельные чипсы, из которых мы будем делать лепестки цветка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • копченая куриная грудка, 250 г;
  • яйца, 4 шт;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • шампиньоны маринованные, 100 г4
  • чипсы, 50 г;
  • майонез, 140 г.

Процесс приготовления

Для формирования салата вам потребуется плоское блюдо, в котором мы и будем собирать нашу вкусняшку.

Куриное мясо режем кубиком и выкладываем в круг на блюдо.

Совет: копченое мясо прекрасно заменяется отварным куриным мясом. Просто отвариваем мясо в подсоленной со специями воде, остужаем и также режем кубиком.

Смазываем мясо сеточкой майонеза.

На мясо выкладываем нарезанные тонкими ломтиками грибы и также делаем сеточку майонеза.

Следующий сой – кукуруза и сеточка майонеза.

Трем на крупной терке белок и сеточка майонеза.

Посыпаем тертым на мелкой терке желтком.

Его первым сметают со стола! Салат «Хризантема»

Теперь вставляем чипсы так, чтобы получился цветок с раскрытыми лепестками.

Отправляем салат в холодильник на  час чтобы он настоялся и охладился.

Его первым сметают со стола! Салат «Хризантема»

 

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