Шведский миндальный торт. Вкусная выпечка без пшеничной муки

Шведский миндальный торт станет одним из ваших любимых десертов.
Шведский миндальный торт: ингредиенты
- Миндаль — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Белок — 4 шт. (четыре штуки)
- Соль — 1 щ. (одна щепотка)
- Сахар — 85 гр. (восемьдесят пять грамм)
Начинка:
- Желтки — 4 шт. (четыре штуки)
- Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
- Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Миндаль — 60 гр. (шестьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Взбейте белки с солью, потихоньку введите сахар, не переставая взбивать. Белковая масса должна быть плотной и устойчивой.
- Измельчите орехи, аккуратно введите и нежно перемешайте, не нарушая плотности.
- Понадобятся две формы, смажьте их маслом либо застелите пергаментом.
- Тесто разделите на две части, выложите в формы и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
- Коржи остудите и приготовьте начинку. Желтки соедините с сахаром и ванилином.
- Затем введите сливки и вымешивайте, пока масса не станет однородной.
- Крем поставьте на огонь и проварите 7 минут.
- Остудите крем ведите в него мягкое сливочное масло, предварительно взбитое.
- Введите масло частями, постоянно взбивая.
- Коржи промажьте кремом и посыпьте ореховыми лепёшками.
- Поставьте торт в холод, затем украсьте на ваш вкус.
Шведский миндальный торт — вкусный, как из ресторана.
Приятного чаепития.
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