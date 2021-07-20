Шведский миндальный торт. Вкусная выпечка без пшеничной муки

Шведский миндальный торт станет одним из ваших любимых десертов.

Шведский миндальный торт: ингредиенты

Шведский миндальный торт

  1. Миндаль — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Белок — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Соль — 1 щ. (одна щепотка)
  4. Сахар — 85 гр. (восемьдесят пять грамм)

Начинка:

  1. Желтки — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
  3. Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Миндаль — 60 гр. (шестьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Взбейте белки с солью, потихоньку введите сахар, не переставая взбивать. Белковая масса должна быть плотной и устойчивой.
  • Измельчите орехи, аккуратно введите и нежно перемешайте, не нарушая плотности.
  • Понадобятся две формы, смажьте их маслом либо застелите пергаментом.
  • Тесто разделите на две части, выложите в формы и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
  • Коржи остудите и приготовьте начинку. Желтки соедините с сахаром и ванилином.
  • Затем введите сливки и вымешивайте, пока масса не станет однородной.
  • Крем поставьте на огонь и проварите 7 минут.
  • Остудите крем  ведите в него мягкое сливочное масло, предварительно взбитое.
  • Введите масло частями, постоянно взбивая.
  • Коржи промажьте кремом и посыпьте ореховыми лепёшками.
  • Поставьте торт в холод, затем украсьте на ваш вкус.

Шведский миндальный торт — вкусный, как из ресторана.

Шведский миндальный торт. Вкусная выпечка без пшеничной муки 4

Приятного чаепития.

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