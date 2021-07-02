Ленивые пирожки Пятиминутки. Мягкие, пышные и не оседают. Секрет в рецепте

Ленивые пирожки Пятиминутки — невероятно вкусные пирожки на кефире, которые очень просто приготовить.
Ленивые пирожки Пятиминутки: ингредиенты
- Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Кефир – 400 мл. (четыреста миллилитров)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Укроп – пучок
- Зелёный лук – пучок
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Отварите, остудите, режьте на мелкие кусочки или натрите на мелкой тёрке яйца.
- Режьте зелёный лук и зелень.
- Жирный кефир возьмите, смешайте с водой и подогрейте до 50 градусов.
- Совет: кефир может немного сворачиваться, так и должно быть.
- Взбейте с солью и сахаром яйца про помощи венчика.
- Обе массы соедините, перемешайте и всыпьте просеянную муку, добавьте соду.
- Добавьте яйца и лук, перемешайте.
- Тесто во время жарки больше не мешайте, просто сверху ложкой возьмите тесто и выложите на сковороду.
- Обжарьте с двух сторон.
Ленивые пирожки Пятиминутки — самые ароматные и пышные.
Приятного аппетита!
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