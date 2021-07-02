Ленивые пирожки Пятиминутки. Мягкие, пышные и не оседают. Секрет в рецепте

Ленивые пирожки Пятиминутки — невероятно вкусные пирожки на кефире, которые очень просто приготовить.

Ленивые пирожки Пятиминутки: ингредиенты

Ленивые пирожки Пятиминутки. Мягкие, пышные и не оседают. Секрет в рецепте 2

  1. Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  2. Кефир – 400 мл. (четыреста миллилитров)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  5. Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  7. Укроп – пучок
  8. Зелёный лук – пучок
  9. Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  10. Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Отварите, остудите, режьте на мелкие кусочки или натрите на мелкой тёрке яйца.
  • Режьте зелёный лук и зелень.
  • Жирный кефир возьмите, смешайте с водой и подогрейте до 50 градусов.
  • Совет: кефир может немного сворачиваться, так и должно быть.
  • Взбейте с солью и сахаром яйца про помощи венчика.
  • Обе массы соедините, перемешайте и всыпьте просеянную муку, добавьте соду.
  • Добавьте яйца и лук, перемешайте.
  • Тесто во время жарки больше не мешайте, просто сверху ложкой возьмите тесто и выложите на сковороду.
  • Обжарьте с двух сторон.

Ленивые пирожки Пятиминутки — самые ароматные и пышные.

Ленивые пирожки Пятиминутки

Приятного аппетита!

 

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