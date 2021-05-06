Когда хочется пирожков с луком и яйцом, я просто делаю эти оладьи. В сто раз вкуснее, быстрее и проще.

Это блюдо в моей семье любят все – получаются такие же точно пирожки с луком и яйцом, а времени на готовку, тратишь намного меньше.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир и сметана по 125 мл;
- яйцо, 1 шт;
- яйца вареные, 2 шт;
- лук зеленый, хороший пучок;
- соль и перец по вкусу;
- разрыхлитель, 1.5 ч.л;
- мука, около 1.5 стакана.
Процесс приготовления
Отвариваем яйца, остужаем и режем мелким кубиком.
Зеленый лук режем и смешиваем с яйцами.
Совет: можно еще добавить любую зелень.
Для теста соединяем кефир и сметану (комнатной температуры).
Добавляем соль, перец, яйцо, разрыхлитель, муку, перемешиваем и оставляем массу на 5 минут.
Вводим в тесто начинку и хорошо все перемешиваем.
Разогреваем небольшое количество растительного масла, выкладываем столовой ложкой тесто и обжариваем с двух сторон до румяности.
Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла и складываем на блюдо.
Подаю на обед, ужин, просто как перекус. Получаются пирожки очень вкусными и пышными. Если нет разрыхлителя, подойдет и сода.
Свежие комментарии