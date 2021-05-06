Когда хочется пирожков с луком и яйцом, я просто делаю эти оладьи. В сто раз вкуснее, быстрее и проще.

Это блюдо в моей семье любят все – получаются такие же точно пирожки с луком и яйцом, а времени на готовку, тратишь намного меньше.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир и сметана по 125 мл;

яйцо, 1 шт;

яйца вареные, 2 шт;

лук зеленый, хороший пучок;

соль и перец по вкусу;

разрыхлитель, 1.5 ч.л;

мука, около 1.5 стакана.

Процесс приготовления

Отвариваем яйца, остужаем и режем мелким кубиком.

Зеленый лук режем и смешиваем с яйцами.

Совет: можно еще добавить любую зелень.

Для теста соединяем кефир и сметану (комнатной температуры).

Добавляем соль, перец, яйцо, разрыхлитель, муку, перемешиваем и оставляем массу на 5 минут.

Вводим в тесто начинку и хорошо все перемешиваем.

Разогреваем небольшое количество растительного масла, выкладываем столовой ложкой тесто и обжариваем с двух сторон до румяности.

Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла и складываем на блюдо.