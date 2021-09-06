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Тарт с медовым желе и фруктами. Лёгкий летний десерт

Тарт с медовым желе и фруктами — лёгкий летний десерт, который украсит любой праздничный стол.

Тарт с медовым желе и фруктами: ингредиенты

Тарт с медовым желе и фруктами

Основа:

  1. Сахар — 1 ст. л и ещё 2 ч. л  — (одна столовая ложка и две чайные ложки)
  2. Печенье — 110 гр. (сто десять грамм)
  3. Сливочное масло — 65 гр. (шестьдесят пять грамм)

Муссовый слой:

  1. Желток — 1 шт. (одна штука)
  2. Молоко — 1/4 ст. (четверть стакана)
  3. Мёд — 1 ст. л и 2 ч. л (одна соловая ложка и жве чайные ложки)
  4. Белый шоколад — 40 гр. (сорок грамм)
  5. Жирные сливки — 1/2 ст. (половина стакана)
  6. Желатин — 5 гр. и 1 ст. л вместе с 2 ч. л воды

Желейный слой:

  1. Мёд — 3 ст. л и 2 ч. л (три столовые ложки о две чайные ложки)
  2. Вода — 1 ст. (один стакан)
  3. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Желатин — 3 ст. л вместе с 1/2 ст воды
  5. Лимонный сок — 1 ст. л и 1 ч. л  (одна столовая ложка и одна чайная ложка)
  6. Любы ягоды и фрукты.

Рецепт приготовления:

Тарт с медовым желе и фруктами. Лёгкий летний десерт 3

  • Измельчите печенье в крошку, растопленное сливочное масло размешайте с сахаром, влейте в печенье и перемешайте. На дно смазанной растительным маслом формы выложите крошку, слегка утрамбуйте. Поставьте в морозилку на 30 минут.
  • Приготовьте муссовый слой: желатин заранее замочите, белый шоколад растопите, на огне смесь из желтка, молока и мёда доведите до кипения, смешайте с набухшим желатином и шоколадом.
  • Сливки взбейте до 60% плотности, соедините с остальными компонентами, примерно 1/3 смеси оставьте для следующего шага, а 2/3 распределите по форме и отправьте на 1 час в морозилку.
  • Затем приготовьте медово-лимонное желе. Желатин замочите, смесь из воды, мёда и сахара нагрейте, в горячую смесь добавьте лимонный сок и набухший желатин, размешайте.
  • Форму с основой из печенья достаньте, влейте в неё 1/3 оставшегося жидкого мусса, в центр выложите застывший мусс из морозилки.
  • По краям выложите кусочки фруктов и ягод, сделайте небольшие линии, фрукты и ягоды разложите по будущим порционным кусочкам.
  • Залейте всё мвдово-лимонным желе и поставьте в холодильник на 3-4 часа.
  • Затем с помощью горячего полотенца достаньте из формы, разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Тарт с медовым желе и фруктами — не только красиво, но и безумно вкусно

Тарт с медовым желе и фруктами. Лёгкий летний десерт 4

Приятного аппетита!

 

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