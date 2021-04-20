Кунжутное печенье. Полезное лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые

Кунжутное печенье очень вкусное и полезное. Всем известно, кунжут — источник витаминов, так необходимых Вашему организму.

Кунжутное печенье: ингредиенты

Кунжутное печенье

  1. Кунжут – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  2. Пшеничная мука – 70 г. (семьдесят грамм)
  3. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  4. Масло сливочное  – 60 г. (шестьдесят грамм)
  5. Ваниль – по вкусу
  6. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
  7. Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Смешайте в большой миске муку, соль и разрыхлитель.
  • Смешайте размягчённое масло с сахаром, влейте яйцо, добавьте ваниль, лимонный сок и взбивайте миксером 20-30 секунд.
  • Затем миксер переключите на низкую скорость, постепенно введите муку в смесь и насыпьте кунжут.
  • Духовку разогрейте до 180 градусов. Застелите пергаментом противень и чайной ложкой выложите на него лепёшки на расстоянии 3-4 см друг от друга.
  • Печенье отправьте в духовку на 8-15 минут и следите, чтобы не пригорело.

Кунжутное печенье получается прямо как из магазина.

Кунжутное печенье. Полезное лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые 2

Пеките на здоровье!

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