Кунжутное печенье. Полезное лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые

Кунжутное печенье очень вкусное и полезное. Всем известно, кунжут — источник витаминов, так необходимых Вашему организму.
Кунжутное печенье: ингредиенты
- Кунжут – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Пшеничная мука – 70 г. (семьдесят грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Масло сливочное – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Ваниль – по вкусу
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Разрыхлитель – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Смешайте в большой миске муку, соль и разрыхлитель.
- Смешайте размягчённое масло с сахаром, влейте яйцо, добавьте ваниль, лимонный сок и взбивайте миксером 20-30 секунд.
- Затем миксер переключите на низкую скорость, постепенно введите муку в смесь и насыпьте кунжут.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Застелите пергаментом противень и чайной ложкой выложите на него лепёшки на расстоянии 3-4 см друг от друга.
- Печенье отправьте в духовку на 8-15 минут и следите, чтобы не пригорело.
Кунжутное печенье получается прямо как из магазина.
Пеките на здоровье!
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