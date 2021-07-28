Аджика без варки. Не надо варить, поэтому в ней остаются все витамины

Аджика без варки очень получается вкусная и полезная, Вам непременно понравится.
Аджика без варки: ингредиенты
- Болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Помидоры — 4 кг. (четыре килограмма)
- Чеснок — 200 гр. (двести грамм)
- Чили перец — 3 шт. (три штуки)
- Уксус 9% — 200 мл. (двести миллилитров)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Перец и помидоры промойте, удалите плодоножки и прикрутите через мясорубку, влейте уксус и добавьте соль.
- Тщательно перемешайте и уложите в в чистые сухие банки.
- Храните в прохладном помещении.
Аджика без варки — самая вкусная и нежная.
Приятного аппетита!
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