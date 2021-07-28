Скатерть-Самобранка

5 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Аджика без варки. Не надо варить, поэтому в ней остаются все витамины

Аджика без варки очень получается вкусная и полезная, Вам непременно понравится.

Аджика без варки: ингредиенты

Аджика без варки

  1. Болгарский перец — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Помидоры — 4 кг. (четыре килограмма)
  3. Чеснок — 200 гр. (двести грамм)
  4. Чили перец — 3 шт. (три штуки)
  5. Уксус 9% — 200 мл. (двести миллилитров)
  6. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Перец и помидоры промойте, удалите плодоножки и прикрутите через мясорубку, влейте уксус и добавьте соль.
  • Тщательно перемешайте и уложите в в чистые сухие банки.
  • Храните в прохладном помещении.

Аджика без варки — самая вкусная и нежная.

Аджика без варки. Не надо варить, поэтому в ней остаются все витамины 2

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх