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Помидоры засоленные в пакетах. Очень удобный способ консервирования любимых овощей

Помидоры засоленные в пакетах новый и интересный способ засола помидоров. Самое главное — это хорошенько выпустить воздух из пакетов, чтобы помидоры внутри них не покрылись плесенью.

Помидоры засоленные в пакетах: ингредиенты

Помидоры засоленные в пакетах. Очень удобный способ консервирования любимых овощей 2

  1. помидоры бурые — по 1-2 кг. (один-два килограмм)  на один пакет
  2. Вода — 1л. (один литр) холодной воды
  3. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. сахар — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)

  Способ приготовления:

  • В каждый из пакетов кладите специи как для засолки огурцов, добавив маленькие кусочки жгучего перца.
  • Приготовить рассол, залейте им каждый пакет. Из пакета заранее выпустите воздух, скрутите и перевяжите жгутом.
  • Сложите готовые пакеты в бак либо в бочку (красные — повыше, бурые -пониже). Залейте сверху рассолом так, чтобы пакеты были покрыты не менее чем на 4-5 сантиметра. Сверху можете положить лёгкий груз, для того, чтобы пакеты не всплыли.
  • Если сверху появится плесень, уберите её .Такие помидоры будут готовы уже через 25-30 дней и будут долго храниться. Бочку с помидорами необходимо хранить в погребе.

Помидоры засоленные в пакетах станут Вашим любимым видом солений.

Помидоры засоленные в пакетах

Приятного аппетита! Надеемся Вам понравиться!

 

 

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