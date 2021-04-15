Помидоры засоленные в пакетах. Очень удобный способ консервирования любимых овощей

Помидоры засоленные в пакетах новый и интересный способ засола помидоров. Самое главное — это хорошенько выпустить воздух из пакетов, чтобы помидоры внутри них не покрылись плесенью.
Помидоры засоленные в пакетах: ингредиенты
- помидоры бурые — по 1-2 кг. (один-два килограмм) на один пакет
- Вода — 1л. (один литр) холодной воды
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- сахар — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)
Способ приготовления:
- В каждый из пакетов кладите специи как для засолки огурцов, добавив маленькие кусочки жгучего перца.
- Приготовить рассол, залейте им каждый пакет. Из пакета заранее выпустите воздух, скрутите и перевяжите жгутом.
- Сложите готовые пакеты в бак либо в бочку (красные — повыше, бурые -пониже). Залейте сверху рассолом так, чтобы пакеты были покрыты не менее чем на 4-5 сантиметра. Сверху можете положить лёгкий груз, для того, чтобы пакеты не всплыли.
- Если сверху появится плесень, уберите её .Такие помидоры будут готовы уже через 25-30 дней и будут долго храниться. Бочку с помидорами необходимо хранить в погребе.
Помидоры засоленные в пакетах станут Вашим любимым видом солений.
Приятного аппетита! Надеемся Вам понравиться!
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