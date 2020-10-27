Все друзья просят добавки. Восточная сладость за несколько минут

Тем, кто любит восточные сладости, этот десерт точно понравится. Печенье вы сделаете очень быстро и из обычного набора продуктов, которые всегда есть в наличии у всех на кухне. Песочное печенье получается мягким и нежным, вы можете использовать для прослойки любое варенье или джем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

сахар, 150 г;

масло растительное, 160 мл;

мука, 500 г;

разрыхлитель, 16 г;

соль щепотка;

ванильный сахар;

какао, 1.5 ст.л;

варенье или джем, 100 г;

кокосовая стружка, 50 г;

вода, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Смешиваем яйца с сахаром и ванилином по вкусу. Все перемешиваем венчиком.

Вливаем растительное масло, бросаем соль и перемешиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем, всыпаем в массу частями и вымешиваем.

Совет: если после вымешивания руками тесто липнет к рукам, добавьте буквально 1 – 2 столовые лодки муки, этого будет достаточно.

Тесто должно быть мягким и эластичным

Делим на 2 части и в одну всыпаем какао и вмешиваем в тесто. Можно влить 1 ложку растительного масла, тогда какао быстрее и лучше впитается в тесто.

Шоколадное и белое тесто делим на 2 части.

Раскатываем тесто в пласты по 5 мм.

Противень смазываем растительным маслом и выкладываем белый корж, на него выкладываем шоколадный корж, опять белый и последний – шоколадный.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 25 минут.

Вынимаем противень и остужаем корж.

Варенье если оно у вас кусочками, перебиваем блендером, вливаем 2 лодки воды и варим до кипения.

Смазываем этой сладкой массой корж и посыпаем кокосовой стружкой.

Нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.

Варенье или джем берите по вкусу, можно использовать и шоколадную пасту или мед.