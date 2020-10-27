Все друзья просят добавки. Восточная сладость за несколько минут

Тем, кто любит восточные сладости, этот десерт точно понравится. Печенье вы сделаете очень быстро и из обычного набора продуктов, которые всегда есть в наличии у всех на кухне. Песочное печенье получается мягким и нежным, вы можете использовать для прослойки любое варенье или джем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- сахар, 150 г;
- масло растительное, 160 мл;
- мука, 500 г;
- разрыхлитель, 16 г;
- соль щепотка;
- ванильный сахар;
- какао, 1.5 ст.л;
- варенье или джем, 100 г;
- кокосовая стружка, 50 г;
- вода, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Смешиваем яйца с сахаром и ванилином по вкусу. Все перемешиваем венчиком.
Вливаем растительное масло, бросаем соль и перемешиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем, всыпаем в массу частями и вымешиваем.
Совет: если после вымешивания руками тесто липнет к рукам, добавьте буквально 1 – 2 столовые лодки муки, этого будет достаточно.
Тесто должно быть мягким и эластичным
Делим на 2 части и в одну всыпаем какао и вмешиваем в тесто. Можно влить 1 ложку растительного масла, тогда какао быстрее и лучше впитается в тесто.
Шоколадное и белое тесто делим на 2 части.
Раскатываем тесто в пласты по 5 мм.
Противень смазываем растительным маслом и выкладываем белый корж, на него выкладываем шоколадный корж, опять белый и последний – шоколадный.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 25 минут.
Вынимаем противень и остужаем корж.
Варенье если оно у вас кусочками, перебиваем блендером, вливаем 2 лодки воды и варим до кипения.
Смазываем этой сладкой массой корж и посыпаем кокосовой стружкой.
Нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.
Варенье или джем берите по вкусу, можно использовать и шоколадную пасту или мед.
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