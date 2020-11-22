Забудьте про винегрет! Необычный салат на Новый год из обычной свеклы: всего 3 ингредиента

Самые простые продукты очень удачно сочетаются в таком салате и я никогда бы не поверила, если бы сама не попробовала. Капусту берите именно квашенную, она придает такой аромат и вкус, что аппетит моментально просыпается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла и лук белый по 1 шт;

капуста квашеная, 300 г;

масло растительное, 4 ст.л;

кунжут, 1 ст.л;

изюм, 2 ст.л;

соль, перец, итальянские травы, чеснок сухой.

Процесс приготовления

Свеклу чистим, режем на большие куски.

Форму для запекания застилаем фольгой и кладем свеклу.

Накрываем фольгой и запекаем 30 минут при 200 градусах.

Лук режем тонкими полукольцами или как вам нравится.

Обжариваем лук на растительном масле.

Добавляем капусту, перемешиваем и тушим все вместе 7 минут, перемешивая, чтобы не подгорело. Остужаем.

Свеклу остужаем.

Совет: свеклу вы можете отварить, но запеченная имеет яркий вкус и аромат.

Трем ее на крупной терке.

Смешиваем свеклу с изюмом, капустой и луком, специями, травами, кунжутом.

Поливаем растительным маслом, перемешиваем и подаем к столу.