Забудьте про винегрет! Необычный салат на Новый год из обычной свеклы: всего 3 ингредиента

Самые простые продукты очень удачно сочетаются в таком салате и я никогда бы не поверила, если бы сама не попробовала. Капусту берите именно квашенную, она придает такой аромат и вкус, что аппетит моментально просыпается.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла и лук белый по 1 шт;
- капуста квашеная, 300 г;
- масло растительное, 4 ст.л;
- кунжут, 1 ст.л;
- изюм, 2 ст.л;
- соль, перец, итальянские травы, чеснок сухой.
Процесс приготовления
Свеклу чистим, режем на большие куски.
Форму для запекания застилаем фольгой и кладем свеклу.
Накрываем фольгой и запекаем 30 минут при 200 градусах.
Лук режем тонкими полукольцами или как вам нравится.
Обжариваем лук на растительном масле.
Добавляем капусту, перемешиваем и тушим все вместе 7 минут, перемешивая, чтобы не подгорело. Остужаем.
Свеклу остужаем.
Совет: свеклу вы можете отварить, но запеченная имеет яркий вкус и аромат.
Трем ее на крупной терке.
Смешиваем свеклу с изюмом, капустой и луком, специями, травами, кунжутом.
Поливаем растительным маслом, перемешиваем и подаем к столу.
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