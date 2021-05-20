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Рулетик Кофейное наслаждение. Лакомство, которое отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе

Рулетик Кофейное наслаждение станет одним из любимых десертов к чаю. Попробуйте этот ароматный и нежный рулет и порадуйте своих родных.

Рулетик Кофейное наслаждение: ингредиенты

Рулетик Кофейное наслаждение

  1. Яйцо – 5 шт. (пять штук)
  2. Пшеничная мука – 170 г. (сто семьдесят грамм)
  3. Горячая вода – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  4. Растворимый кофе – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Сахар – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
  6. Разрыхлитель – 1,5 ст. л. (полтора столовых ложки)

Для крема:

  1. Желатин – 10 г. (десять грамм)
  2. Сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
  3. 33% -ные сливки – 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
  4. Горячая вода – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  5. Растворимый кофе – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Какао для украшения

Рецепт приготовления:

  • Отделите яичные белки и желтки друг от друга.
  • Белки взбейте миксером до лёгкой пенки. Добавьте половину сахара в белки, не прекращая взбивать.
  • Белки взбейте с сахаром до крепких пиков.
  • Добавьте горячую воду в ёмкость с кофе и перемешайте. Оставьте в стороне для остывания.
  • Оставшийся сахар добавьте в миску с яичными желтками и разотрите миксером или венчиком.
  • Просейте половину муки в миску с желтками и сахаром, влейте тёплый кофе.
  • Затем просейте остальную муку, всыпьте разрыхлитель.
    Перемешайте всё до однородности.
  • В мучную смесь частями добавьте белки, аккуратно перемешивая. Тесто готово.
  • Противень застелите бумагой для выпечки, смазанную растительным маслом. Выложите и разровняйте тесто.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.  Противень с коржом отправьте в духовку примерно на 15 минут до готовности.
  • Проверьте готовность деревянной зубочисткой.
  • Выложите готовый корж на чистое полотенце, уберите бумагу. Корж сверните вместе с полотенцем в рулет. Оставьте до остывания.
  • Потом всыпьте желатин в кофе и оставьте на 20 минут для разбухания желатина.
  • Вылейте очень холодные сливки в чашу и взбейте их на низких оборотах миксера.
  • Всыпьте частями сахар, увеличьте скорость. Взбейте сливки с сахаром до пиков.
  • Отложите чуть меньше половины сливок для украшения рулета.
  • Подогрейте желатин на водяной бане или в микроволновке до растворения крупинок и влейте в оставшиеся сливки в чаше.
  • Перемешайте до однородности и отправьте на 15 минут в холодильник, чтобы он немного загустел.
  • Разверните остывший рулет, выложите крем и снова сверните тесто рулетом.
  • Рулет отправьте в холодильник на 20 минут. После выньте рулет из холодильника и обмажьте оставшимся кремом.
  • Разровняйте лопаткой. Сверху посыпьте порошком какао через ситечко. Рулет готов

Рулетик Кофейное наслаждение порадует Вас приятным вкусом.

Рулетик Кофейное наслаждение. Лакомство, которое отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе 2

Пеките на здоровье!

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