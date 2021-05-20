Рулетик Кофейное наслаждение. Лакомство, которое отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе

Рулетик Кофейное наслаждение станет одним из любимых десертов к чаю. Попробуйте этот ароматный и нежный рулет и порадуйте своих родных.
Рулетик Кофейное наслаждение: ингредиенты
- Яйцо – 5 шт. (пять штук)
- Пшеничная мука – 170 г. (сто семьдесят грамм)
- Горячая вода – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Растворимый кофе – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сахар – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Разрыхлитель – 1,5 ст. л. (полтора столовых ложки)
Для крема:
- Желатин – 10 г. (десять грамм)
- Сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
- 33% -ные сливки – 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
- Горячая вода – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Растворимый кофе – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Какао для украшения
Рецепт приготовления:
- Отделите яичные белки и желтки друг от друга.
- Белки взбейте миксером до лёгкой пенки. Добавьте половину сахара в белки, не прекращая взбивать.
- Белки взбейте с сахаром до крепких пиков.
- Добавьте горячую воду в ёмкость с кофе и перемешайте. Оставьте в стороне для остывания.
- Оставшийся сахар добавьте в миску с яичными желтками и разотрите миксером или венчиком.
- Просейте половину муки в миску с желтками и сахаром, влейте тёплый кофе.
- Затем просейте остальную муку, всыпьте разрыхлитель. Перемешайте всё до однородности.
- В мучную смесь частями добавьте белки, аккуратно перемешивая. Тесто готово.
- Противень застелите бумагой для выпечки, смазанную растительным маслом. Выложите и разровняйте тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень с коржом отправьте в духовку примерно на 15 минут до готовности.
- Проверьте готовность деревянной зубочисткой.
- Выложите готовый корж на чистое полотенце, уберите бумагу. Корж сверните вместе с полотенцем в рулет. Оставьте до остывания.
- Потом всыпьте желатин в кофе и оставьте на 20 минут для разбухания желатина.
- Вылейте очень холодные сливки в чашу и взбейте их на низких оборотах миксера.
- Всыпьте частями сахар, увеличьте скорость. Взбейте сливки с сахаром до пиков.
- Отложите чуть меньше половины сливок для украшения рулета.
- Подогрейте желатин на водяной бане или в микроволновке до растворения крупинок и влейте в оставшиеся сливки в чаше.
- Перемешайте до однородности и отправьте на 15 минут в холодильник, чтобы он немного загустел.
- Разверните остывший рулет, выложите крем и снова сверните тесто рулетом.
- Рулет отправьте в холодильник на 20 минут. После выньте рулет из холодильника и обмажьте оставшимся кремом.
- Разровняйте лопаткой. Сверху посыпьте порошком какао через ситечко. Рулет готов
Рулетик Кофейное наслаждение порадует Вас приятным вкусом.
Пеките на здоровье!
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