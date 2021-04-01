Простой, и сочный торт всего из нескольких ингредиентов – рецепт Гугельхупфа с фруктами

Очень простой рецепт бисквита из минимального набора продуктов. Бисквит можно просто полить растопленным шоколадом, посыпать сахарной пудрой и пропитать ароматными цитрусовыми сиропами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 250 г;

сахар, 200 г;

яйца, 3 шт;

творог нежирный, 250 г;

мандарины, 350 г;

мука, 300 г;

крахмал кукурузный, 50 г;

разрыхлитель, 6 г;

пудра сахарная, 150 г;

мандариновый сок, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Смешиваем масло с сахаром и взбиваем миксером до однородности и пышности.

Добавляем яйца по одному и взбиваем.

Вводим творог и порезанные кусочками мандарины. Перемешиваем массу лопаткой.

Смешиваем муку с разрыхлителем, крахмалом и просеиваем, всыпаем в массу и вымешиваем до полной однородности.

Форму смазываем маслом и выкладываем тесто, хорошо его разравниваем, чтобы оно хорошо распределилось.

Выпекаем около 1 часа при 180 градусах, готовность пробуем шпажкой.

Смешиваем пудру с соком мандарина и поливаем таким сиропом бисквит. Можно заменить шоколадной глазурью и еще обсыпать измельченными орешками по вкусу или миндальными лепестками.