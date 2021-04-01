Простой, и сочный торт всего из нескольких ингредиентов – рецепт Гугельхупфа с фруктами

Очень простой рецепт бисквита из минимального набора продуктов. Бисквит можно просто полить растопленным шоколадом, посыпать сахарной пудрой и пропитать ароматными цитрусовыми сиропами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 250 г;
- сахар, 200 г;
- яйца, 3 шт;
- творог нежирный, 250 г;
- мандарины, 350 г;
- мука, 300 г;
- крахмал кукурузный, 50 г;
- разрыхлитель, 6 г;
- пудра сахарная, 150 г;
- мандариновый сок, 2 – 3 ст.л.
Процесс приготовления
Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Смешиваем масло с сахаром и взбиваем миксером до однородности и пышности.
Добавляем яйца по одному и взбиваем.
Вводим творог и порезанные кусочками мандарины. Перемешиваем массу лопаткой.
Смешиваем муку с разрыхлителем, крахмалом и просеиваем, всыпаем в массу и вымешиваем до полной однородности.
Форму смазываем маслом и выкладываем тесто, хорошо его разравниваем, чтобы оно хорошо распределилось.
Выпекаем около 1 часа при 180 градусах, готовность пробуем шпажкой.
Смешиваем пудру с соком мандарина и поливаем таким сиропом бисквит. Можно заменить шоколадной глазурью и еще обсыпать измельченными орешками по вкусу или миндальными лепестками.
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