Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа и другие секреты шеф-повара

Благодаря этому рецепту, можно простую скумбрию превратить в рыбу, не уступающую по своим вкусовым качествам даже угрю. Потребуется всего ничего продуктов и минимум потраченного на готовку времени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия филе, 500 г;
- вода, 1 л;
- соль, 4 ст.л;
- сахар, 3 ст.л;
- уксус яблочный, 3 ст.л;
- кориандр, 1 ч.л;
- гвоздика, 5 шт;
- перец душистый, 5 шт;
- перец горошком, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- лук, 1 шт.
Процесс приготовления
Превращаем рыбу в филе, убрав все лишнее.
Совет: рыбу выбирайте светлую, без темных пятен на животике, тушка должна быть плотной, без повреждений.
Идеальный вариант для маринования – это тушки по 600 г, так мясо хорошо маринуется, будет сочным и мягким. И не стоит брать уже готовые тушки без головы – они не всегда соответствуют нужному качеству, могут быть перележалыми и не свежими.
Также не стоит забивать вкус скумбрии большим количеством специй, берите только те, которые перечислены в рецепте.
Режем филе на порционные кусочки.
Для маринада в воду добавляем соль и сахар, специи, лук кружочками. Варим до кипения, потом уменьшаем огонь и кипятим 10 минут. Остужаем.
Рыбу выкладываем в емкость с крышкой и заливаем остывшим маринадом.
Ставим емкость на сутки в холодильник.
Подаем рыбку к картофельному пюре или просто отварному картофелю, присыпав свежей зеленью и зеленым луком.
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