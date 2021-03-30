Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа и другие секреты шеф-повара

Благодаря этому рецепту, можно простую скумбрию превратить в рыбу, не уступающую по своим вкусовым качествам даже угрю. Потребуется всего ничего продуктов и минимум потраченного на готовку времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия филе, 500 г;

вода, 1 л;

соль, 4 ст.л;

сахар, 3 ст.л;

уксус яблочный, 3 ст.л;

кориандр, 1 ч.л;

гвоздика, 5 шт;

перец душистый, 5 шт;

перец горошком, 1 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л;

лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Превращаем рыбу в филе, убрав все лишнее.

Совет: рыбу выбирайте светлую, без темных пятен на животике, тушка должна быть плотной, без повреждений.

Идеальный вариант для маринования – это тушки по 600 г, так мясо хорошо маринуется, будет сочным и мягким. И не стоит брать уже готовые тушки без головы – они не всегда соответствуют нужному качеству, могут быть перележалыми и не свежими.

Также не стоит забивать вкус скумбрии большим количеством специй, берите только те, которые перечислены в рецепте.

Режем филе на порционные кусочки.

Для маринада в воду добавляем соль и сахар, специи, лук кружочками. Варим до кипения, потом уменьшаем огонь и кипятим 10 минут. Остужаем.

Рыбу выкладываем в емкость с крышкой и заливаем остывшим маринадом.

Ставим емкость на сутки в холодильник.