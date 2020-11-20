Такое мясо можно подать на Новый год. Готовлю сразу мясо и гарнир

Универсальный рецепт мяса и гарнира. Просто подготавливаем все продукты и отправляем их в духовку, она все сделает за нас. Блюдо подходит и для праздничного стола – мясо получается сочным и нежным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

балык, 400 г;

картофель, 5 – 6 шт;

грибы, 200 г;

помидоры 2 шт;

сыр 150 г;

соль, перец, специи, майонез, растительное масло.

Процесс приготовления

Балык режем кусочками и отбиваем немного.

Картофель режем тонкими кружочками.

Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем картофель, присаливаем.

Сверху кладем мясо и подсаливаем.

Помидоры и грибы (отварные) мелко режем и смешиваем с солью, перцем и разными специями и майонезом.

Совет: грибы вы можете взять любые по своему вкусу. Если шампиньоны – обжарьте, маринованные – просто режем кусочками.

Выкладываем массу на мясо.

Запекаем при 180 градусах около 40 минут.

Посыпаем сыром и допекаем еще 5 минут.

Сыр вы можете и не использовать, но когда на мясе такая румяная корочка, блюдо выглядит очень красиво и аппетитно.

Можно еще посыпать зеленью.