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Изысканный салат Африканская роза. Красивый, вкусный и свежий салатик для любого торжества

Изысканный салат Африканская роза очень легок в приготовлении и очень вкусный. Такое замечательное блюдо украсит Ваш повседневный ужин.

Изысканный салат Африканская роза: ингредиенты

Изысканный салат Африканская роза

  1. Куринов филе – 250-300 г. (от двух ста пятидесяти до трёхсот грамм)
  2. Твёрдый сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Консервированная кукуруза – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Консервированный ананас – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  6. Варёные яйца – 2 шт. (две штуки)
  7. Майонез – 100г. (сто грамм)
  8. Укроп для украшения
  9. Паприка для украшения
  10. Перец по вкусу
  11. Соль по вкусу

Способ приготовления:

  • В подсоленной воде отварите куриное филе, остудите и нарежьте на мелкие кусочки.
  • Нарежьте кубиками сыр, мелкими кусочками нарежьте яйца.
  • С кукурузы и ананаса сцедите жидкость.
  • Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом, поперчите и посолите по вкусу.
  • Нарежьте тонкими кружочками Помидоры и выложите их на дно блюда. Выложите сверху салат, посыпьте его молотой паприкой и веточками укропа.

Изысканный салат Африканская роза поразит Вас своим вкусом.

Изысканный салат Африканская роза. Красивый, вкусный и свежий салатик для любого торжества 2

Готовьте на здоровье!

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