Изысканный салат Африканская роза. Красивый, вкусный и свежий салатик для любого торжества

Изысканный салат Африканская роза очень легок в приготовлении и очень вкусный. Такое замечательное блюдо украсит Ваш повседневный ужин.
Изысканный салат Африканская роза: ингредиенты
- Куринов филе – 250-300 г. (от двух ста пятидесяти до трёхсот грамм)
- Твёрдый сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Консервированная кукуруза – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Консервированный ананас – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Варёные яйца – 2 шт. (две штуки)
- Майонез – 100г. (сто грамм)
- Укроп для украшения
- Паприка для украшения
- Перец по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- В подсоленной воде отварите куриное филе, остудите и нарежьте на мелкие кусочки.
- Нарежьте кубиками сыр, мелкими кусочками нарежьте яйца.
- С кукурузы и ананаса сцедите жидкость.
- Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом, поперчите и посолите по вкусу.
- Нарежьте тонкими кружочками Помидоры и выложите их на дно блюда. Выложите сверху салат, посыпьте его молотой паприкой и веточками укропа.
Изысканный салат Африканская роза поразит Вас своим вкусом.
Готовьте на здоровье!
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