Известный салат в новой интерпретации! Салат на Новый год преобразит ваш стол и придаст свежести и яркости

Очень вкусная и интересная вариация на тему одного известного классического салата. Изюминка салата в соусе с лимонной цедрой и лимонным соком, острой горчицей. Попробуйте, это на самом деле очень вкусно, салат легкий и пикантный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- отварное куриное мясо (грудка), 2 шт;
- шампиньоны, 500 г;
- яйца, 3 шт;
- майонез, 100 г;
- горчица острая, 0.5 ч.л;
- цедра лимона, 1 ч.л;
- сок лимона, 1 ст.л;
- соус терияки, 1 ч.л;
- соль, перец, петрушка.
Процесс приготовления
Салат можно формировать в кольце или делать классический вариант в салатнике.
Огурец режем мелким кубиком, присаливаем и оставляем на время.
Грибы режем кусочками и обжариваем в растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу.
Отварное мясо мелко режем и поливаем соусом, перчим и перемешиваем.
Майонез смешиваем с горчицей, лимонным соком и цедрой лимона.
Блюдо украшаем веточками петрушки и ставим кольцо.
Первый слой – часть мяса.
Второй слой – грибы.
Третий слой – тертые яйца.
Четвертый слой – вторая часть мяса.
Пятый слой – огурцы.
Настаиваем салат несколько часов в холодильнике под пленкой.
Перед подачей убираем кольцо.
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