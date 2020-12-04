Известный салат в новой интерпретации! Салат на Новый год преобразит ваш стол и придаст свежести и яркости

Очень вкусная и интересная вариация на тему одного известного классического салата. Изюминка салата в соусе с лимонной цедрой и лимонным соком, острой горчицей. Попробуйте, это на самом деле очень вкусно, салат легкий и пикантный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварное куриное мясо (грудка), 2 шт;

шампиньоны, 500 г;

яйца, 3 шт;

майонез, 100 г;

горчица острая, 0.5 ч.л;

цедра лимона, 1 ч.л;

сок лимона, 1 ст.л;

соус терияки, 1 ч.л;

соль, перец, петрушка.

Процесс приготовления

Салат можно формировать в кольце или делать классический вариант в салатнике.

Огурец режем мелким кубиком, присаливаем и оставляем на время.

Грибы режем кусочками и обжариваем в растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу.

Отварное мясо мелко режем и поливаем соусом, перчим и перемешиваем.

Майонез смешиваем с горчицей, лимонным соком и цедрой лимона.

Блюдо украшаем веточками петрушки и ставим кольцо.

Первый слой – часть мяса.

Второй слой – грибы.

Третий слой – тертые яйца.

Четвертый слой – вторая часть мяса.

Пятый слой – огурцы.

Настаиваем салат несколько часов в холодильнике под пленкой.

Перед подачей убираем кольцо.