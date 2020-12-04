Вкусные Помидоры с Капустой и Болгарскими Перцем на Зиму

Приготовьте по нашему рецепту вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму. Такие помидоры очень спасают зимой. Эти помидоры сразу же разлетаются со стола.

Помидоры с капустой на зиму, нужно:

три килограмма помидор

килограмм капусты

два болгарских перца

три моркови

пять зубков чеснока

столовая ложка соли

сто граммов сахарного песка

пятьдесят миллилитров уксуса

вода

перец душистый, перец горошком, гвоздика

зонтики укропа

листья вишни, черной смородины

зелень – по желанию

Как готовить вкусные помидоры с капустой на зиму

Начать нужно с подготовки всех компонентов:

Капусту тоненько нашинковать.

Болгарский перец помыть, очистить от семян, удалить плодоножки и нарезать длинной соломкой.

Морковку помыть, очистить и натереть на крупной терке.

В глубокую миску отправить все овощи.

Чеснок почистить и нарезать в миску к овощам.

Руками все хорошо перемешать. На этом этапе не нужно ни соли, ни сахара.

Помидоры хорошо помыть.

А теперь надо приступить к самому маринаду:

Банки хорошо простерелизовать.

На дно банок отправить по зонтику укропа, листья вишни, черной смородины и по желанию можно добавить хорошо помытую зелень.

После в банки отправить помидоры, а потом — нарезанные овощи с чесноком.

Затем снова заложить помидоры и закрыть их нарезанными овощами.

В каждую банку положить гвоздику и перец горошком по вкусу.

Добавить в банки по одной трети порции соли, сахарного песка и уксуса.

После залить обычной холодной водой.

Накрыть банки простерилизованными крышками и отправить их в кастрюлю с водой. На дно кастрюли надо положить сложенное в несколько слоев полотенце.

Стерилизовать банки нужно пятнадцать минут.

Аккуратно, чтобы не обжечься, достать банки из кастрюли из закатать ключом.

После перевернуть банки вверх дном и укутать их пледом или же полотенцем.

Продержать так до полного остывания.

Вот и приготовили мы вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму.

Такая закусочка обязательно понадобится Вам зимой.

Наслаждайтесь витаминами как летом, так и зимой!