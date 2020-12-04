Вкусные Помидоры с Капустой и Болгарскими Перцем на Зиму

Приготовьте по нашему рецепту вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму. Такие помидоры очень спасают зимой. Эти помидоры сразу же разлетаются со стола.
Помидоры с капустой на зиму, нужно:
- три килограмма помидор
- килограмм капусты
- два болгарских перца
- три моркови
- пять зубков чеснока
- столовая ложка соли
- сто граммов сахарного песка
- пятьдесят миллилитров уксуса
- вода
- перец душистый, перец горошком, гвоздика
- зонтики укропа
- листья вишни, черной смородины
- зелень – по желанию
Как готовить вкусные помидоры с капустой на зиму
Начать нужно с подготовки всех компонентов:
- Капусту тоненько нашинковать.
- Болгарский перец помыть, очистить от семян, удалить плодоножки и нарезать длинной соломкой.
- Морковку помыть, очистить и натереть на крупной терке.
- В глубокую миску отправить все овощи.
- Чеснок почистить и нарезать в миску к овощам.
- Руками все хорошо перемешать. На этом этапе не нужно ни соли, ни сахара.
- Помидоры хорошо помыть.
А теперь надо приступить к самому маринаду:
- Банки хорошо простерелизовать.
- На дно банок отправить по зонтику укропа, листья вишни, черной смородины и по желанию можно добавить хорошо помытую зелень.
- После в банки отправить помидоры, а потом — нарезанные овощи с чесноком.
- Затем снова заложить помидоры и закрыть их нарезанными овощами.
- В каждую банку положить гвоздику и перец горошком по вкусу.
- Добавить в банки по одной трети порции соли, сахарного песка и уксуса.
- После залить обычной холодной водой.
- Накрыть банки простерилизованными крышками и отправить их в кастрюлю с водой. На дно кастрюли надо положить сложенное в несколько слоев полотенце.
- Стерилизовать банки нужно пятнадцать минут.
- Аккуратно, чтобы не обжечься, достать банки из кастрюли из закатать ключом.
- После перевернуть банки вверх дном и укутать их пледом или же полотенцем.
- Продержать так до полного остывания.
Вот и приготовили мы вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму.
Такая закусочка обязательно понадобится Вам зимой.
Наслаждайтесь витаминами как летом, так и зимой!
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