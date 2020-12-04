Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Вкусные Помидоры с Капустой и Болгарскими Перцем на Зиму

Приготовьте по нашему рецепту вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму. Такие помидоры очень спасают зимой. Эти помидоры сразу же разлетаются со стола.

Помидоры с капустой на зиму, нужно:

  • три килограмма помидор
  • килограмм капусты

Помидоры с капустой на зиму

  • два болгарских перца
  • три моркови
  • пять зубков чеснока
  • столовая ложка соли
  • сто граммов сахарного песка
  • пятьдесят миллилитров уксуса
  • вода
  • перец душистый, перец горошком, гвоздика
  • зонтики укропа
  • листья вишни, черной смородины
  • зелень – по желанию

Как готовить вкусные помидоры с капустой на зиму

Начать нужно с подготовки всех компонентов:

  • Капусту тоненько нашинковать.
  • Болгарский перец помыть, очистить от семян, удалить плодоножки и нарезать длинной соломкой.
  • Морковку помыть, очистить и натереть на крупной терке.
  • В глубокую миску отправить все овощи.

Помидоры с капустой на зиму

  • Чеснок почистить и нарезать в миску к овощам.
  • Руками все хорошо перемешать. На этом этапе не нужно ни соли, ни сахара.
  • Помидоры хорошо помыть.

А теперь надо приступить к самому маринаду:

  • Банки хорошо простерелизовать.
  • На дно банок отправить по зонтику укропа, листья вишни, черной смородины и по желанию можно добавить хорошо помытую зелень.
  • После в банки отправить помидоры, а потом — нарезанные овощи с чесноком.
  • Затем снова заложить помидоры и закрыть их нарезанными овощами.
  • В каждую банку положить гвоздику и перец горошком по вкусу.
  • Добавить в банки по одной трети порции соли, сахарного песка и уксуса.
  • После залить обычной холодной водой.
  • Накрыть банки простерилизованными крышками и отправить их в кастрюлю с водой. На дно кастрюли надо положить сложенное в несколько слоев полотенце.
  • Стерилизовать банки нужно пятнадцать минут.
  • Аккуратно, чтобы не обжечься, достать банки из кастрюли из закатать ключом.
  • После перевернуть банки вверх дном и укутать их пледом или же полотенцем.
  • Продержать так до полного остывания.

Вкусные Помидоры с Капустой и Болгарскими Перцем на Зиму

Вот и приготовили мы вкусные помидоры с капустой и болгарским перцем на зиму.

Такая закусочка обязательно понадобится Вам зимой.

Наслаждайтесь витаминами как летом, так и зимой!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх