Пышные оладьи, как пончики. Результат за 5 минут: правильный рецепт на миллион

С помощью этого рецепта, вы всегда будете получать самые пышные и мягкие оладьи, которые больше похожи на пончики. Тесто на кефире совсем не впитывает масло, поэтому блюдо будет не жирным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 400 г;
сахар, 2 ст.л;
яйцо, 1 шт;
соль щепотка;
сода, 0.5 ч.л;
мука, 280 г.
Процесс приготовления
Разогреваем сразу сковороду с растительным маслом.
В теплый кефир добавляем соль и яйцо, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем очень густое тесто.
Теперь всыпаем соду и хорошо перемешиваем массу.
Выкладываем тесто по столовой ложке в разогретое масло и обжариваем оладьи с двух сторон до золотистости на небольшом огне.
Остывшие оладьи можно посыпать сахарной пудрой или подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом, медом или джемом.
Если у вас есть кислое молоко – скисшее домашнее, оно также прекрасно подходит для таких оладий.
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