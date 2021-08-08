Пышные оладьи, как пончики. Результат за 5 минут: правильный рецепт на миллион

С помощью этого рецепта, вы всегда будете получать самые пышные и мягкие оладьи, которые больше похожи на пончики. Тесто на кефире совсем не впитывает масло, поэтому блюдо будет не жирным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 400 г;

сахар, 2 ст.л;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

сода, 0.5 ч.л;

мука, 280 г.

Процесс приготовления

Разогреваем сразу сковороду с растительным маслом.

В теплый кефир добавляем соль и яйцо, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем очень густое тесто.

Теперь всыпаем соду и хорошо перемешиваем массу.

Выкладываем тесто по столовой ложке в разогретое масло и обжариваем оладьи с двух сторон до золотистости на небольшом огне.

Остывшие оладьи можно посыпать сахарной пудрой или подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом, медом или джемом.

Если у вас есть кислое молоко – скисшее домашнее, оно также прекрасно подходит для таких оладий.