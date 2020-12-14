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Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Бывает, что стиральная машинка начинает преподносить «сюрпризы»: то на высоких оборотах шумит очень сильно, то вещи начинают отдавать плесенью.

Когда начали искать решение проблемы в сети, то были стандартные советы о том, что нужно использовать кондиционер для белья. Но это не решает проблему, из-за которой вещи неприятно пахнут.
Также рекомендуется использовать средства от накипи и плесени, много советов о чистке лотка для порошка.

Но нашлись и эффективные советы

Смачиваем тканевые салфетки ополаскивателем для рта и накрываем ими лоток для порошка на 10 минут.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Потом промываем под проточной водой, высушиваем и ставим на место.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Чтобы очистить фильтр, открываем его, вынимаем и при помощи зубной щетки и соды удаляем всю. Грязь. Также зубной щеткой прочищаем место, куда устанавливается фильтр.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Чтобы прочистить сливной шланг, насыпаем в него лимонной кислоты и при помощи большого  одноразового шприца, вливаем уксус.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Когда кислота и уксус вступят в реакцию, они очистят весь шланг.

Чтобы удалить плесень из резинки на дверце, в воду добавляем несколько капель масла чайного дерева и при помощи распылителя, опрыскиваем поверхность резинок.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Потом при помощи тряпочки или губки, убираем всю грязь.

Жена сама «прокачала» стиральную машину. Теперь она работает тише и вещи не пахнут. Показываю ее 4 хитрости

Как видите, все просто и понятно, используем обычные и самые дешевые средства, а машинка начинает работать как новая.

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