Салат, который ешь и не можешь остановиться. Французский салат

Роскошное название салата, который готовится из простых продуктов, но получается очень вкусно и оригинально. Такой салатик можно поставить даже на праздничный стол – он отлично сочетается с разными закусками и гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 – 5 шт;
- морковь и яблоко зеленое, по 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- сырки плавленые, 3 шт;
- сыр твердый, 70 г;
- майонез.
Процесс приготовления
Морковь трем на мелкой терке. Причем. Овощ нужен сырым, не отвариваем
Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с морковью, майонезом. Вымешиваем до однородности, чтобы морковь пропиталась.
Отделяем у варенных яиц белки от желтков и трем отдельно.
Сыр трем на средней терке.
Сырки трем на средней терке.
Салат формируется слоями, каждый покрываем сеточкой майонеза.
- Первый слой – часть сырков.
- Второй слой – часть белков.
- Третий слой – часть моркови.
- Четвертый слой – яблоко тертое.
- Пятый слой – морковь.
- Шестой слой – сырки.
- Седьмой слой – белок.
Верх салата посыпаем сыром и желтком.
Салат можно не ставить пропитываться, но в охлажденном виде он будет гораздо вкуснее. Если готовите на праздник, формируйте в кольце, будет все красиво и аккуратно.
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