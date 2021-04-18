Салат, который ешь и не можешь остановиться. Французский салат

Роскошное название салата, который готовится из простых продуктов, но получается очень вкусно и оригинально. Такой салатик можно поставить даже на праздничный стол – он отлично сочетается с разными закусками и гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 – 5 шт;

морковь и яблоко зеленое, по 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

сырки плавленые, 3 шт;

сыр твердый, 70 г;

майонез.

Процесс приготовления

Морковь трем на мелкой терке. Причем. Овощ нужен сырым, не отвариваем

Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с морковью, майонезом. Вымешиваем до однородности, чтобы морковь пропиталась.

Отделяем у варенных яиц белки от желтков и трем отдельно.

Сыр трем на средней терке.

Сырки трем на средней терке.

Салат формируется слоями, каждый покрываем сеточкой майонеза.

Первый слой – часть сырков.

Второй слой – часть белков.

Третий слой – часть моркови.

Четвертый слой – яблоко тертое.

Пятый слой – морковь.

Шестой слой – сырки.

Седьмой слой – белок.

Верх салата посыпаем сыром и желтком.