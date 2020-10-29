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Запеканка из молодых кабачков с сыром: очень просто, быстро и вкусно!

Запеканка из молодых кабачков с сыром! Запеканка из молодых Кабачков – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку без всяких там проволочек. Ниже приводим рецепт приготовления этого блюда!

Запеканка из молодых кабачков с сыром:  ингредиенты

  • половина килограмма молодых кабачков
  • три яйца
  • головка репчатого лука
  • двести пятьдесят граммов плавленого сыра
  • две столовые ложки растительного масла
  • соль, перец и специи – по вкусу
  • сливочное масло – для смазывания формы
  • панировочные сухари

Запеканка из молодых кабачков с сыром

Запеканка из молодых кабачков с сыром: приготовление

  • Кабачки хорошо помыть и, не очищая кожурки, нарезать тонкими кружками. Затем разделить их пополам.
  • Лук почистить, помыть и нарезать тонкими перышками.
  • Полуколечки кабачков и нарезанный лук отправить в глубокую стеклянную емкость, заправить растительным маслом, хорошо перемешать.
  • Посолить, поперчить, по желанию можно добавить любимые специи.
  • Плавленый сыр порезать тонкими пластинками и добавить к овощам. Все аккуратненько перемешать.
  • Стеклянную емкость вместе с овощами и сыром отправить в микроволновую печь. Если таковой не имеется в наличии, тогда содержимое емкости нужно отправить в сковороду и хорошо нагреть при постоянном помешивании.

Запеканка из молодых кабачков с сыром

  • Затем нужно остудить массу.
  • Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями.
  • Яйца слегка разболтать венчиком в отдельной миске.
  • Кабачки с сыром отправить к яйцам.
  • Хорошо все перемешать и залить в форму для запекания. Аккуратно выровнять поверхность.
  • Форму отправить в предварительно разогретую до ста девяноста градусов духовку приблизительно на полчаса. Нужно подождать, пока схватится заливка.
  • По истечении необходимого времени достать запеканку из духовки и дать ей немного остыть.

Запеканка из молодых кабачков с сыром

Вот и все, запеканка из молодых кабачков готова. Как видите, готовится она очень легко, быстро и просто.

Запеканка из молодых кабачков с сыром: готова

Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу. Будьте уверены, после такой еды все будут сыты и довольны.

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