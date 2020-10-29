Запеканка из молодых кабачков с сыром: очень просто, быстро и вкусно!

Запеканка из молодых кабачков с сыром! Запеканка из молодых Кабачков – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку без всяких там проволочек. Ниже приводим рецепт приготовления этого блюда!
Запеканка из молодых кабачков с сыром: ингредиенты
- половина килограмма молодых кабачков
- три яйца
- головка репчатого лука
- двести пятьдесят граммов плавленого сыра
- две столовые ложки растительного масла
- соль, перец и специи – по вкусу
- сливочное масло – для смазывания формы
- панировочные сухари
Запеканка из молодых кабачков с сыром: приготовление
- Кабачки хорошо помыть и, не очищая кожурки, нарезать тонкими кружками. Затем разделить их пополам.
- Лук почистить, помыть и нарезать тонкими перышками.
- Полуколечки кабачков и нарезанный лук отправить в глубокую стеклянную емкость, заправить растительным маслом, хорошо перемешать.
- Посолить, поперчить, по желанию можно добавить любимые специи.
- Плавленый сыр порезать тонкими пластинками и добавить к овощам. Все аккуратненько перемешать.
- Стеклянную емкость вместе с овощами и сыром отправить в микроволновую печь. Если таковой не имеется в наличии, тогда содержимое емкости нужно отправить в сковороду и хорошо нагреть при постоянном помешивании.
- Затем нужно остудить массу.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями.
- Яйца слегка разболтать венчиком в отдельной миске.
- Кабачки с сыром отправить к яйцам.
- Хорошо все перемешать и залить в форму для запекания. Аккуратно выровнять поверхность.
- Форму отправить в предварительно разогретую до ста девяноста градусов духовку приблизительно на полчаса. Нужно подождать, пока схватится заливка.
- По истечении необходимого времени достать запеканку из духовки и дать ей немного остыть.
Вот и все, запеканка из молодых кабачков готова. Как видите, готовится она очень легко, быстро и просто.
Запеканка из молодых кабачков с сыром: готова
Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу. Будьте уверены, после такой еды все будут сыты и довольны.
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