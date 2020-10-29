Запеканка из молодых кабачков с сыром: очень просто, быстро и вкусно!

Запеканка из молодых кабачков с сыром! Запеканка из молодых Кабачков – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на скорую руку без всяких там проволочек. Ниже приводим рецепт приготовления этого блюда!

Запеканка из молодых кабачков с сыром: ингредиенты

половина килограмма молодых кабачков

три яйца

головка репчатого лука

двести пятьдесят граммов плавленого сыра

две столовые ложки растительного масла

соль, перец и специи – по вкусу

сливочное масло – для смазывания формы

панировочные сухари

Запеканка из молодых кабачков с сыром: приготовление

Кабачки хорошо помыть и, не очищая кожурки, нарезать тонкими кружками. Затем разделить их пополам.

Лук почистить, помыть и нарезать тонкими перышками.

Полуколечки кабачков и нарезанный лук отправить в глубокую стеклянную емкость, заправить растительным маслом, хорошо перемешать.

Посолить, поперчить, по желанию можно добавить любимые специи.

Плавленый сыр порезать тонкими пластинками и добавить к овощам. Все аккуратненько перемешать.

Стеклянную емкость вместе с овощами и сыром отправить в микроволновую печь. Если таковой не имеется в наличии, тогда содержимое емкости нужно отправить в сковороду и хорошо нагреть при постоянном помешивании.

Затем нужно остудить массу.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями.

Яйца слегка разболтать венчиком в отдельной миске.

Кабачки с сыром отправить к яйцам.

Хорошо все перемешать и залить в форму для запекания. Аккуратно выровнять поверхность.

Форму отправить в предварительно разогретую до ста девяноста градусов духовку приблизительно на полчаса. Нужно подождать, пока схватится заливка.

По истечении необходимого времени достать запеканку из духовки и дать ей немного остыть.

Вот и все, запеканка из молодых кабачков готова. Как видите, готовится она очень легко, быстро и просто.

Запеканка из молодых кабачков с сыром: готова

Разрежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу. Будьте уверены, после такой еды все будут сыты и довольны.