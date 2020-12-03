Болгарский перец на зиму: вкуснейшая закуска

Болгарский перец на зиму! В самый разгар сезона овощей предлагаем приготовить печеный болгарский перец на зиму. Эта вкуснейшая закуска обязательно Вам понравится и на нее уж точно стоит потратить немного времени.

Болгарский перец на зиму: ингредиенты

два килограмма болгарского перца

четыре веточки петрушки

чайная ложка соли

четыре зубчика чеснока

стакан растительного масла

две столовые ложки яблочного уксуса (можно заменить обычным девятипроцентным уксусом)

Болгарский перец на зиму: как приготовить

Перец помыть и высушить полотенцем.

Выложить на противень, застеленный фольгой.

Отправить в духовку и запекать при температуре двести градусов в течение двадцати минут.

Готовый перец достать из духовки и прикрыть фольгой и дать ему немного пропариться. Так перец легче будет чистить.

Брать по перчику и в каждом сделать надрез, чтобы слить образовавшийся внутри сок. Сок отложить для дальнейшего использования.

Кожицу снять, удалить семена и плодоножки.

Очищенный перец нарезать соломкой.

Нарезанный печеный перец поместить в глубокую миску.

Петрушку помыть, просушить и мелко нарезать.

Переложить ее в глубокую миску и добавить чайную ложку соли.

Чеснок почистить и выдавить через пресс к петрушке.

В ту же миску налить необходимое количество растительного масла.

Туда же добавить яблочный уксус и сок от перца.

Все хорошо перемешать.

Перцы залить получившейся заливкой и перемешать.

Вот и готова наша вкусная закуска. Печеный перец можно уже подавать, если Вы хотите сразу же попробовать.

Остальное разложить по простерелизованным банкам.

Банки с перцем прикрыть стерелизованными крышками и положить в кастрюлю, на дно которой застелено в несколько слоев полотенце.

В кастрюлю залить воды и поставить ее на огонь. Довести воду до кипения.

После закипания кипятить банки на среднем огне еще двадцать минут.

Через двадцать минут банки достать из кастрюли и закатать.

Потом перевернуть их вверх дном и укутать теплым полотенцем.

Отложить до полного остывания.

Ну вот у нас появилась еще одна заготовка на зиму. Этот вкусная закусочка обязательно порадует Вас своим вкусом и яркими красками зимой.

Болгарский перец на зиму: готов

Кушайте и получайте истинное удовольствие!