Болгарский перец на зиму: вкуснейшая закуска

Болгарский перец на зиму! В самый разгар сезона овощей предлагаем приготовить печеный болгарский перец на зиму. Эта вкуснейшая закуска обязательно Вам понравится и на нее уж точно стоит потратить немного времени.
Болгарский перец на зиму: ингредиенты
- два килограмма болгарского перца
- четыре веточки петрушки
- чайная ложка соли
- четыре зубчика чеснока
- стакан растительного масла
- две столовые ложки яблочного уксуса (можно заменить обычным девятипроцентным уксусом)
Болгарский перец на зиму: как приготовить
- Перец помыть и высушить полотенцем.
- Выложить на противень, застеленный фольгой.
- Отправить в духовку и запекать при температуре двести градусов в течение двадцати минут.
- Готовый перец достать из духовки и прикрыть фольгой и дать ему немного пропариться. Так перец легче будет чистить.
- Брать по перчику и в каждом сделать надрез, чтобы слить образовавшийся внутри сок. Сок отложить для дальнейшего использования.
- Кожицу снять, удалить семена и плодоножки.
- Очищенный перец нарезать соломкой.
- Нарезанный печеный перец поместить в глубокую миску.
- Петрушку помыть, просушить и мелко нарезать.
- Переложить ее в глубокую миску и добавить чайную ложку соли.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс к петрушке.
- В ту же миску налить необходимое количество растительного масла.
- Туда же добавить яблочный уксус и сок от перца.
- Все хорошо перемешать.
- Перцы залить получившейся заливкой и перемешать.
Вот и готова наша вкусная закуска. Печеный перец можно уже подавать, если Вы хотите сразу же попробовать.
- Остальное разложить по простерелизованным банкам.
- Банки с перцем прикрыть стерелизованными крышками и положить в кастрюлю, на дно которой застелено в несколько слоев полотенце.
- В кастрюлю залить воды и поставить ее на огонь. Довести воду до кипения.
- После закипания кипятить банки на среднем огне еще двадцать минут.
- Через двадцать минут банки достать из кастрюли и закатать.
- Потом перевернуть их вверх дном и укутать теплым полотенцем.
- Отложить до полного остывания.
Ну вот у нас появилась еще одна заготовка на зиму. Этот вкусная закусочка обязательно порадует Вас своим вкусом и яркими красками зимой.
Болгарский перец на зиму: готов
Кушайте и получайте истинное удовольствие!
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