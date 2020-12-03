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Болгарский перец на зиму: вкуснейшая закуска

Болгарский перец на зиму! В самый разгар сезона овощей предлагаем приготовить печеный болгарский перец на зиму. Эта вкуснейшая закуска обязательно Вам понравится и на нее уж точно стоит потратить немного времени.

Болгарский перец на зиму:  ингредиенты

Болгарский перец на зиму

  • два килограмма болгарского перца
  • четыре веточки петрушки
  • чайная ложка соли
  • четыре зубчика чеснока
  • стакан растительного масла
  • две столовые ложки яблочного уксуса (можно заменить обычным девятипроцентным уксусом)

Болгарский перец на зиму:  как приготовить

  • Перец помыть и высушить полотенцем.
  • Выложить на противень, застеленный фольгой.

Болгарский перец на зиму

  • Отправить в духовку и запекать при температуре двести градусов в течение двадцати минут.
  • Готовый перец достать из духовки и прикрыть фольгой и дать ему немного пропариться. Так перец легче будет чистить.
  • Брать по перчику и в каждом сделать надрез, чтобы слить образовавшийся внутри сок. Сок отложить для дальнейшего использования.

Болгарский перец на зиму

  • Кожицу снять, удалить семена и плодоножки.
  • Очищенный перец нарезать соломкой.
  • Нарезанный печеный перец поместить в глубокую миску.
  • Петрушку помыть, просушить и мелко нарезать.
  • Переложить ее в глубокую миску и добавить чайную ложку соли.

Болгарский перец на зиму

  • Чеснок почистить и выдавить через пресс к петрушке.
  • В ту же миску налить необходимое количество растительного масла.
  • Туда же добавить яблочный уксус и сок от перца.
  • Все хорошо перемешать.
  • Перцы залить получившейся заливкой и перемешать.

Болгарский перец на зиму

Вот и готова наша вкусная закуска. Печеный перец можно уже подавать, если Вы хотите сразу же попробовать.

  • Остальное разложить по простерелизованным банкам.
  • Банки с перцем прикрыть стерелизованными крышками и положить в кастрюлю, на дно которой застелено в несколько слоев полотенце.
  • В кастрюлю залить воды и поставить ее на огонь. Довести воду до кипения.
  • После закипания кипятить банки на среднем огне еще двадцать минут.
  • Через двадцать минут банки достать из кастрюли и закатать.
  • Потом перевернуть их вверх дном и укутать теплым полотенцем.
  • Отложить до полного остывания.

Болгарский перец на зиму

Ну вот у нас появилась еще одна заготовка на зиму. Этот вкусная закусочка обязательно порадует Вас своим вкусом и яркими красками зимой.

Болгарский перец на зиму: готов

Кушайте и получайте истинное удовольствие!

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