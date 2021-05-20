Почему мои блюда в пакете для запекания получаются идеальными. Плюсы и минусы запекания в пакете, даю рабочие советы

Споры о том, нужны ли пакеты для запекания для готовки в духовке, длятся по сей день. Стоит ли тратить деньги на его приобретение.

Я люблю готовить в пакете: смешиваем все продукты, фиксируешь края и отправляешь в духовку. При этом противень остается чистым, нет необходимости стоять на кухне.

Преимущества запекания в рукаве:

продукты в рукаве готовятся в собственном соку, на пару, что оставляет все полезные вещества, входящие в их состав. Вкус и аромат таких блюд, будет ярким и насыщенным;

при запекании в рукаве температуру не ставят очень высокой, чтобы продукты не зажаривались, а пропекались в соку и на пару;

в пакете все продукты готовятся гораздо быстрее, чем просто в форме;

пакеты выдерживают низкие температуры, поэтому их используют для хранения продуктов в морозильной камере;

форма после рукава чистая.

Конечно, в рукаве не будет корочки от запекания, но его разрезают и допекают блюдо до румяности.

Материал производства пакетов полностью безопасен для здоровья человека, он специально разрабатывался для пищевого применения.

Если рукава для запекания дешевые и в них нет поколов, их делают самостоятельно при помощи зубочистки.