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Печенье из творога Треугольники: любимый десерт восхитительного печенья!

Печенье из творога Треугольники. Получается очень вкусным. А рецепт очень простой. И приготовить не сложно. Выглядит угощение красиво. А также оно еще и полезно. Ведь в печенье много творога.

Печенье из творога Треугольники: ингредиенты

Печенье из творога Треугольники

  1. 400 (четыреста) гр – муки
  2. 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла
  3. 300 (триста) гр – творога
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – творога
  5. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  6. Пол ч. ложки – соды пищевой
  7. Соль по вкусу

Печенье из творога Треугольники: рецепт

Печенье из творога Треугольники

  • Сливочное масло должно быть комнатной температуры
  • Муку просейте
  • Сделайте горку из муки и выложите в нее масло. Порубите масло. И замесите крошку
  • Добавьте творог. Я беру более жирный творог. Так получается вкуснее и сытнее
  • Рубите массу ножом. Добавьте соду и соль. Месите тесто минут пять. Соберите в шар. Оно должно получиться эластичным, мягким, гладким и не очень то крутым
  • Заверните тесто в пакет и уберите в холодильник на один час
  • Разделите тесто на две части. Выложите первую часть теста и раскатайте его в тонкий пласт, примерно в два мм шириной
  • Среднего размера стаканом выдавите кружочки
  • Обмакните одну сторону кружочка в сахар. Сложите пополам (получится как на вареник). Еще раз обмакните в сахар
  • Еще раз сложите пополам. Получится треугольный конверт
  • Последний раз обмакните в сахаре
  • Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Они должны подрумяниться

Печенье из творога Треугольники готовы: Видео

Домочадцы будут в восторге от такого нежного, вкусного и невероятно полезного лакомства! На здоровье.

Печенье из творога Треугольники

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