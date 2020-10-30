Печенье из творога Треугольники: любимый десерт восхитительного печенья!

Печенье из творога Треугольники. Получается очень вкусным. А рецепт очень простой. И приготовить не сложно. Выглядит угощение красиво. А также оно еще и полезно. Ведь в печенье много творога.
Печенье из творога Треугольники: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – муки
- 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла
- 300 (триста) гр – творога
- 150 (сто пятьдесят) гр – творога
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- Пол ч. ложки – соды пищевой
- Соль по вкусу
Печенье из творога Треугольники: рецепт
- Сливочное масло должно быть комнатной температуры
- Муку просейте
- Сделайте горку из муки и выложите в нее масло. Порубите масло. И замесите крошку
- Добавьте творог. Я беру более жирный творог. Так получается вкуснее и сытнее
- Рубите массу ножом. Добавьте соду и соль. Месите тесто минут пять. Соберите в шар. Оно должно получиться эластичным, мягким, гладким и не очень то крутым
- Заверните тесто в пакет и уберите в холодильник на один час
- Разделите тесто на две части. Выложите первую часть теста и раскатайте его в тонкий пласт, примерно в два мм шириной
- Среднего размера стаканом выдавите кружочки
- Обмакните одну сторону кружочка в сахар. Сложите пополам (получится как на вареник). Еще раз обмакните в сахар
- Еще раз сложите пополам. Получится треугольный конверт
- Последний раз обмакните в сахаре
- Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Они должны подрумяниться
Печенье из творога Треугольники готовы: Видео
Домочадцы будут в восторге от такого нежного, вкусного и невероятно полезного лакомства! На здоровье.
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