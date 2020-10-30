Печенье из творога Треугольники: любимый десерт восхитительного печенья!

Печенье из творога Треугольники. Получается очень вкусным. А рецепт очень простой. И приготовить не сложно. Выглядит угощение красиво. А также оно еще и полезно. Ведь в печенье много творога.

Печенье из творога Треугольники: ингредиенты

400 (четыреста) гр – муки 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла 300 (триста) гр – творога 150 (сто пятьдесят) гр – творога 1 (одна) ст. ложка – растительного масла Пол ч. ложки – соды пищевой Соль по вкусу

Печенье из творога Треугольники: рецепт

Сливочное масло должно быть комнатной температуры

Муку просейте

Сделайте горку из муки и выложите в нее масло. Порубите масло. И замесите крошку

Добавьте творог. Я беру более жирный творог. Так получается вкуснее и сытнее

Рубите массу ножом. Добавьте соду и соль. Месите тесто минут пять. Соберите в шар. Оно должно получиться эластичным, мягким, гладким и не очень то крутым

Заверните тесто в пакет и уберите в холодильник на один час

Разделите тесто на две части. Выложите первую часть теста и раскатайте его в тонкий пласт, примерно в два мм шириной

Среднего размера стаканом выдавите кружочки

Обмакните одну сторону кружочка в сахар. Сложите пополам (получится как на вареник). Еще раз обмакните в сахар

Еще раз сложите пополам. Получится треугольный конверт

Последний раз обмакните в сахаре

Отправьте печенье выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Они должны подрумяниться

Печенье из творога Треугольники готовы: Видео

Домочадцы будут в восторге от такого нежного, вкусного и невероятно полезного лакомства! На здоровье.