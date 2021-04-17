Салат Суши. Любители японских блюд оценят этот оригинальный салатик

Салат Суши действительно напомнит Вам вкус настоящих суши. Он будет замечательно смотреться на столе и станет любимым угощением в доме.
Салат Суши: ингредиенты
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Рис -300 г. (триста грамм)
- Лук -1 шт. (одна штука)
- Зелень -1 пучок
- Слабосолёная красная рыба — 300 г. (триста грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Огурцы — 2 шт. (две штуки)
- Васаби — по вкусу
Способ приготовления:
- К салату сразу можете приготовить заправку. Васаби и майонез смешайте.
- Яйца, рис и морковь отварите. Почистите морковь и яйца.
- Свежий огурец, лук и рыбу мелко нарежьте.
- На тёрке натрите морковь и яйца и порежьте зелень.
- Сформируйте слоями салат, смазывая каждый заправкой: рис, рыба с зеленью и луком, яйцо и огурец, морковь.
- Украсьте зеленью
Салат Суши для ценителей японкой кухни.
Готовьте и угощайте близких!
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