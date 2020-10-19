Бабушкина пуховая перина. Такие теплые воспоминания!

У моей бабушки в деревне была просто очень большая пуховая перина. Такие перины девушки в деревнях готовили себе в приданное. Конечно, она очень мягкая, теплая, но пух собирается в комки и становится неудобно спать. Также у бабушки были еще и пуховые подушки, которые по старому деревенскому обычаю, порывали кружевными накидками.

Перины и подушки делали из легкого гусиного пуха, а вот куриное перо не подходит. Брали пух от диких гусей и уток, особенно много было их в сезон охоты, когда отец ходил охотиться.

Другая бабушка мне рассказывала о том, матрасы и подушки также травой, тополиным пухом, пухом рогоза. Так делали тогда, когда приходилось сдавать государству весь пух от домашней птицы.

Матрасы, набитые травой – это отличная альтернатива пуху – они удобные и ароматные. Это как спать на сеновале в окружении сухих ароматных и целебных трав. Конечно, матрасы из сена не могли служить долго, они слеживались и делали их на несколько месяцев, поэтому чаще использовали пух рогоза и осоку. Последняя хороша тем, что она не так быстро приходит в негодность, как сено, матрас получается упругим, хотя и несколько грубым.

Пух рогоза получают из шишек камыша, который зреет в конце августа и в начале сентября.

Початки укладывали в наволочки и их зашивали, чтобы пух не разлетался. Подходят только зрелые початки, осенние, но не весенние.

В некоторых областях еще использовали пух тополиный и от иван-чая. Но такой пух очень быстро собирается в ком, поэтому многие просто использовали его для легких, летних простеганных одеял.

Вот такими подручными средствами раньше пользовались, если не хватало пуха для одеял и матрасов.