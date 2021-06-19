Салат «Мужские слезы» — ещё ни один не устоял! Любимая закуска

Эту закуску еще называют «холодный шашлык». Она прекрасно подойдет на все случаи жизни. Холодный шашлык можно даже взять с собой на пикник. Это блюдо будет особенно вкусно с картофелем по-деревенски.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные желудочки – 0,5 кг,

лук – 1-2 шт. среднего размера,

уксус столовый 5 % – 2 столовых ложки,

сахар – 0,5 чайных ложки,

соль – на ваш вкус,

укроп – на ваш вкус.

Технология приготовления:

Подготавливаем куриные желудочки (моем под проточной водой, при необходимости чистим). Выкладываем желудочки в кастрюлю, солим и заливаем холодной водой.

Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения. Убавляем пламя до слабого и варим желудочки примерно два часа.

Отставляем кастрюлю и даем желудочкам остыть в том же бульоне, в котором они варились.

Чистим, моем и нарезаем репчатый лук полукольцами (это можно сделать, пока остывают желудочки). Если вы – любитель лука, можно взять его больше. Отправляем лук в стеклянную миску. Добавляем к нему уксус, соль и сахар. Маринуем лук.

Нарезаем укроп.

Желудочки выкладываем из бульона. Нарезаем их продольно – полосками.

Отправляем нарезанные желудочки к луку, высыпаем в них подготовленный укроп.

Тщательно перемешиваем наш холодный шашлык, чтобы желудочки достаточно промариновались.

Можно дать желудочкам постоять минут 10-15, чтобы они насытились маринадом.

Наш холодный шашлык готов. Можно подавать блюдо к столу.