Салат «Мужские слезы» — ещё ни один не устоял! Любимая закуска

Эту закуску еще называют «холодный шашлык». Она прекрасно подойдет на все случаи жизни. Холодный шашлык можно даже взять с собой на пикник. Это блюдо будет особенно вкусно с картофелем по-деревенски.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриные желудочки – 0,5 кг,
- лук – 1-2 шт. среднего размера,
- уксус столовый 5 % – 2 столовых ложки,
- сахар – 0,5 чайных ложки,
- соль – на ваш вкус,
- укроп – на ваш вкус.
Технология приготовления:
Подготавливаем куриные желудочки (моем под проточной водой, при необходимости чистим). Выкладываем желудочки в кастрюлю, солим и заливаем холодной водой.
Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения. Убавляем пламя до слабого и варим желудочки примерно два часа.
Отставляем кастрюлю и даем желудочкам остыть в том же бульоне, в котором они варились.
Чистим, моем и нарезаем репчатый лук полукольцами (это можно сделать, пока остывают желудочки). Если вы – любитель лука, можно взять его больше. Отправляем лук в стеклянную миску. Добавляем к нему уксус, соль и сахар. Маринуем лук.
Нарезаем укроп.
Желудочки выкладываем из бульона. Нарезаем их продольно – полосками.
Отправляем нарезанные желудочки к луку, высыпаем в них подготовленный укроп.
Тщательно перемешиваем наш холодный шашлык, чтобы желудочки достаточно промариновались.
Можно дать желудочкам постоять минут 10-15, чтобы они насытились маринадом.
Наш холодный шашлык готов. Можно подавать блюдо к столу.
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