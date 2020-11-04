Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Этот рецепт я уже очень давно использую и моя семья друзья и коллеги всегда просят его, когда мы приглашаем всех на семейные праздники. Ничего сложного в рецепте нет, все предельно просто и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 1 кг;

чеснок, 1 головка;

соль, 3 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

паприка, 1 ч.л;

приправа для шашлыка, 2 ч.л;

приправа для свиного мяса, 1 ч.л;

перец.

Процесс приготовления

Сало выбирайте с мясом, тогда блюдо вам раскроется в полно мере и вы оцените его по вкусу.

Сало режем крупными кусками. Смешиваем соль и сахар со всеми приправами и специями, пропущенным через пресс чесноком.

Совет: в рецепте я написала перечень тех специй и приправ, которые сама использую. Вы можете взять те приправы, которые всегда используете для шашлыка и просто мяса, которое собираетесь запекать в духовке.

Очень хорошо натираем куски сала со всех сторон этой смесью специй приправ.

Теперь берем пакет и в него укладываем сало. Этот пакет завязываем, выдавив воздух помещаем его в другой пакет, также герметично закрываем.

Укладываем сало в кастрюлю с кипящей водой.

Когда вода вторично закипит, варим сало 1.5 часа.

Вынимать сало будем только тогда, когда остынет воды в кастрюле.

Освобождаем от пакета, укладываем в емкость с крышкой и ставим в холодильник.

Я всегда готовлю много такого сала и очень долго храню его не в холодильнике, а в морозильной камере, разложив по порциям вынул одну и съел.

Жир из пакета от сала я использую для разных блюд – немного в картофель, в каши и т.д.