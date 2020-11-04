Скатерть-Самобранка

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Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Этот рецепт я уже очень давно использую и моя семья друзья и коллеги всегда просят его, когда мы приглашаем всех на семейные праздники. Ничего сложного в рецепте нет, все предельно просто и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало, 1 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • соль, 3 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • паприка, 1 ч.л;
  • приправа для шашлыка, 2 ч.л;
  • приправа для свиного мяса, 1 ч.л;
  • перец.

Процесс приготовления

Сало выбирайте с мясом, тогда блюдо вам раскроется в полно мере и вы оцените его по вкусу.

Сало режем крупными кусками. Смешиваем соль и сахар со всеми приправами и специями, пропущенным через пресс чесноком.

Совет: в рецепте я написала перечень тех специй и приправ, которые сама использую. Вы можете взять те приправы, которые всегда используете для шашлыка и просто мяса, которое собираетесь запекать в духовке.

Очень хорошо натираем куски сала со всех сторон этой смесью специй  приправ.

Теперь берем пакет и в него укладываем сало. Этот пакет завязываем, выдавив воздух  помещаем его в другой пакет, также герметично закрываем.

Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Укладываем сало в кастрюлю с кипящей водой.

Когда вода вторично закипит, варим сало 1.5 часа.

Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Вынимать сало будем только тогда, когда остынет воды в кастрюле.

Освобождаем от пакета, укладываем в емкость с крышкой  и ставим в холодильник.

Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Я всегда готовлю много такого сала и очень долго храню его не в холодильнике, а в морозильной камере, разложив по порциям вынул одну и съел.

Готовлю так уже 30 лет, вкуснее я еще не ела! Сало как шашлык в пакете

Жир из пакета от сала я использую для разных блюд – немного в картофель, в каши и т.д.

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