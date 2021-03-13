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Заливная пицца: Эта вкуснятина разлетается за считанные минуты

Заливная пицца! Предлагаем рецепт, который поможет Вам быстро и вкусно приготовить заливную пиццу.

Заливная пицца: ингредиенты

Для теста:

  • три яйца
  • три столовые ложки сметаны или майонеза
  • щепотка соли
  • пять столовых ложек муки

Для начинки:

  • сто грамм охотничьей колбасы и сосисок
  • головка репчатого лука
  • два помидора
  • сто грамм сыра (можно использовать смесь нескольких сортов)
  • зелень – по желанию

Заливная пицца

Заливная пицца: приготовление

  • Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану или же майонез, посолить.
  • Муку порциями просеять через мелкое сито к яйцам. При добавлении муки, все время перемешивать массу, во избежание появления комочков.
  • Форму для выпечки радиусом в тринадцать сантиметров щеточкой смазать растительным маслом.
  • В форму влить яично-мучную смесь и равномерно распределить ее.
  • Сосиски разрезать на мелкие кубики.
  • Колбасу порезать тонкими кругляшами.
  • Порезанные колбасу и сосиски равномерно распределить по яично-мучной массе.
  • Репчатый лук почистить, помыть, подсушить и порезать очень мелко. Посыпать нарубленный лук поверх колбасы с сосисками.
  • Помидоры помыть, порезать мелкими кубиками и посыпать поверх остальных компонентов.
  • По желанию можно взять зелень, помыть ее и мелко нарубить. Нарубленной зеленью посыпать заготовку.

Заливная пицца: Эта вкуснятина разлетается за считанные минуты 2

  • Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем.
  • Духовку разогреть до двухсот градусов и заложить в нее пиццу. Выпекать пиццу нужно около получаса.

По истечении необходимого времени, достать пиццу из духовки, дать ей немного остыть, разрезать на порционные кусочки и можно приглашать гостей к столу.

Заливная пицца: готова

Вкуснятина, аж слюнки текут. Пицца разлетается с первых же минут!

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