Заливная пицца: Эта вкуснятина разлетается за считанные минуты

Заливная пицца! Предлагаем рецепт, который поможет Вам быстро и вкусно приготовить заливную пиццу.
Заливная пицца: ингредиенты
Для теста:
- три яйца
- три столовые ложки сметаны или майонеза
- щепотка соли
- пять столовых ложек муки
Для начинки:
- сто грамм охотничьей колбасы и сосисок
- головка репчатого лука
- два помидора
- сто грамм сыра (можно использовать смесь нескольких сортов)
- зелень – по желанию
Заливная пицца: приготовление
- Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану или же майонез, посолить.
- Муку порциями просеять через мелкое сито к яйцам. При добавлении муки, все время перемешивать массу, во избежание появления комочков.
- Форму для выпечки радиусом в тринадцать сантиметров щеточкой смазать растительным маслом.
- В форму влить яично-мучную смесь и равномерно распределить ее.
- Сосиски разрезать на мелкие кубики.
- Колбасу порезать тонкими кругляшами.
- Порезанные колбасу и сосиски равномерно распределить по яично-мучной массе.
- Репчатый лук почистить, помыть, подсушить и порезать очень мелко. Посыпать нарубленный лук поверх колбасы с сосисками.
- Помидоры помыть, порезать мелкими кубиками и посыпать поверх остальных компонентов.
- По желанию можно взять зелень, помыть ее и мелко нарубить. Нарубленной зеленью посыпать заготовку.
- Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем.
- Духовку разогреть до двухсот градусов и заложить в нее пиццу. Выпекать пиццу нужно около получаса.
По истечении необходимого времени, достать пиццу из духовки, дать ей немного остыть, разрезать на порционные кусочки и можно приглашать гостей к столу.
Заливная пицца: готова
Вкуснятина, аж слюнки текут. Пицца разлетается с первых же минут!
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