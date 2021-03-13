Заливная пицца: Эта вкуснятина разлетается за считанные минуты

Заливная пицца! Предлагаем рецепт, который поможет Вам быстро и вкусно приготовить заливную пиццу.

Заливная пицца: ингредиенты

Для теста:

три яйца

три столовые ложки сметаны или майонеза

щепотка соли

пять столовых ложек муки

Для начинки:

сто грамм охотничьей колбасы и сосисок

головка репчатого лука

два помидора

сто грамм сыра (можно использовать смесь нескольких сортов)

зелень – по желанию

Заливная пицца: приготовление

Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану или же майонез, посолить.

Муку порциями просеять через мелкое сито к яйцам. При добавлении муки, все время перемешивать массу, во избежание появления комочков.

Форму для выпечки радиусом в тринадцать сантиметров щеточкой смазать растительным маслом.

В форму влить яично-мучную смесь и равномерно распределить ее.

Сосиски разрезать на мелкие кубики.

Колбасу порезать тонкими кругляшами.

Порезанные колбасу и сосиски равномерно распределить по яично-мучной массе.

Репчатый лук почистить, помыть, подсушить и порезать очень мелко. Посыпать нарубленный лук поверх колбасы с сосисками.

Помидоры помыть, порезать мелкими кубиками и посыпать поверх остальных компонентов.

По желанию можно взять зелень, помыть ее и мелко нарубить. Нарубленной зеленью посыпать заготовку.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать верхним слоем.

Духовку разогреть до двухсот градусов и заложить в нее пиццу. Выпекать пиццу нужно около получаса.

По истечении необходимого времени, достать пиццу из духовки, дать ей немного остыть, разрезать на порционные кусочки и можно приглашать гостей к столу.

Заливная пицца: готова

Вкуснятина, аж слюнки текут. Пицца разлетается с первых же минут!