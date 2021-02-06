Салат «Море вкусу». Один из лучших рецептов салата с кальмаром, который я знаю

Салаты с морепродуктами всегда относились к одним из самых изысканных и роскошных. Вот этот рецепт, я знаю очень давно и по моему мнению, он самый простой и вкусный. Самое главное – не переварите кальмары, чтобы они получились мягкими и нежными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кальмары, 3 шт;

огурец свежий, 1 большой;

укроп и зеленый лук по пучку;

яблоко зеленое, 1 шт;

сок лимона;

яйца, 2 шт;

плавленый сырок, 2 шт;

икра трески, 50 г;

майонез.

Процесс приготовления

Тушки кальмара бросаем в кипяток и варим ровно 3 минуты.

Остужаем, чистим и режем соломкой.

Огурец, яблоко также режем соломкой, зелень рубим, яйца и сырки трем на терке.

Совет: икра трески необходима для того, чтобы салат получился с более ярким, «морским» вкусом и ароматом. Поэтому я добавляю ее. Но вы можете и не использовать икру, а взять только майонез для заправки салата. Или растительное масло.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом (или майонезом, смешанным с икрой трески) и оставляем в холодильнике настаиваться и охлаждаться в течение 30 минут.

Зеленый лук вы можете заменить и обычным. Но режем его тонкими полукольцами и предварительно маринуем, чтобы убрать горечь и сильный острый вкус.